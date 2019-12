Před 100 lety se v Boskovicích narodil kardinál Tomáš Špidlík

Boskovice /STALO SE PŘED/ - V úterý uplyne přesně sto let, co se v Boskovicích narodil Tomáš Špidlík, katolický teolog, kněz, jezuita a kardinál. V rodném městě vystudoval gymnázium a před válkou začal na brněnské univerzitě studovat latinu a češtinu. Po uzavření českých univerzit vstoupil v roce 1940 do jezuitského řádu. Po první přípravě na Velehradě dostudoval teologii v Maastrichtu v Holandsku, kde byl v roce 1949 vysvěcen na kněze.

Kardinál Tomáš Špidlík | Foto: archiv J. Vítkové