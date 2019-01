Blansko /MLADÉ TALENTY BLANENSKA/ – Dvanáctiletá Kristýna a desetiletá Tereza Musilovy z Blanska se už osmým rokem věnují aerobiku. Koníček je chytnul natolik, že na tréninky chodí i čtyřikrát týdně a mají za sebou již řadu úspěchů ze soutěží po celé České republice.

Starší ze sester Kristýna Musilová. | Foto: archiv rodiny Musilovy

Sestry se s aerobikem poprvé setkaly už ve školce. „Tehdy do školky přišla cvičitelka aerobiku s tím, že zkouší vůbec poprvé cvičit aerobik už s takhle malými dětmi a že kdo chce, může se do kroužku přihlásit. Zkusili jsme tedy holky přihlásit. Tehdy byly Tereze tři roky a Kristýně pět. A skupinka holek, která se tehdy do aerobiku ve školce přihlásila, spolu trénuje dodnes," popisuje maminka Terezy a Kristýny Simona Musilová.

Sestry trénují aerobik i čtyřikrát týdně v týmu blanenského pohybového studia Cvicsnami.cz. „Tréninky trvají hodinu a půl až dvě hodiny. Trénujeme po vyučování na Základní škole T. G. Masaryka v Blansku," říká Kristýna s tím, že díky aerobiku mají dobré kamarády. „To je to, co nás na tom baví asi nejvíc. Jsou tam také dobré trenérky a fajn je, když se podaří i nějaký ten úspěch," shodují se sestry.

A úspěchů už za sebou mají celou řadu. „Skoro každý víkend máme nějaké soutěže. Na soutěžení nás baví nejvíc to, že ukážeme, co jsme se za ty roky naučily," popisují.

Tančily i v televizi

Mladší Tereza tak už stačila vybojovat například první místo v soutěži Děti Fitness ČR 2009 v kategorii školička, první místo v soutěži Dívka Aerobiku 2011 se ziskem titulu Princezna aerobiku a princezna zumby nebo titul Mistryně ČR v kategorii sedm až devět let v soutěži děti Fitness ČR 2012.

Úspěchy pravidelně sbírá i starší Kristýna. Na svém kontě má například titul Mistryně ČR v kategorii devět až deset let ze soutěže Děti Fitness ČR 2011 nebo třetí místo ze semifinále Miss Aerobik ČR 2012 v katego­rii kadet.

Společně se také zúčastnily jako taneční doprovod televizního pořadu Talentmania 2010 a jeden z nejnovějších společných úspěchů je první místo na soutěži Respect Cup Tišnov 2013.

Sportovní nadšení sestry neopouští ani ve škole. „Ze všech předmětů nás nejvíc baví tělocvik," říkají děvčata s tím, že školu se jim zatím s náročným koníčkem daří skloubit. „Ze školy jdeme ale většinou nejdříve na trénink a až po tréninku máme čas na učení," popisují.

Koníček není časově náročný jen pro Kristýnu s Terezou, ale i pro rodiče. „Musíme se tomu hodně podřizovat. Holky se teď začaly více věnovat sportovnímu aerobiku a závody v této disciplíně nejsou nikde poblíž, ale bývají po celé republice. Často nám tak závody zaberou i celý víkend," říká maminka děvčat.

Své dcery ale rodiče v jejich aktivitě podporují. „Jsme rádi, že dělají něco, co je baví, a že se neflinkají a mají i trošku jiné zájmy než celé dny sedět doma u počítače nebo se toulat někde venku s nějakou pochybnou partou. Navíc mají díky aerobiku kamarádky, se kterými mají společný zájem," míní Simona Musilová.

U aerobiku by děvčata chtěla zůstat i nadále a už si plánují i své další cíle. „Chtěly bychom se dostat třeba na mistrovství Evropy," říkají sestry.