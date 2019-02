Kříž u ašského muzea připomíná tragickou smrt ředitele

Blanensko /PO STOPÁCH SMÍRČÍCH KŘÍŽŮ/ – V seriálu Blanenského deníku Rovnost Po stopách smírčích křížů přiblížíme putování Zdeňka Přibyla z Ráječka. Ten se cestám za nevšedními památkami věnuje posledních šest let a za tu dobu už dorazil, často na kole, téměř ke dvěma stovkám smírčích křížů a křížových kamenů. Doprovod mu na výpravách dělá manželka Lea a kamarádi. Po stopách těchto památek se vydáme nejen na Blanensku, ale také v dalších okresech. „V dnešním díle se podíváme do obce Polná na Chebsku a do Aše," přiblížil další zajímavé putování za kamennými památkami Zdeněk Přibyl z Ráječka.

Na západní okraj republiky vyrazil Přibyl na jednatřicáté setkání Sdružení pro výzkum smírčích kamenů. A cestou si vyfotografoval několik kamenných památek. „Po cestě navštěvujeme obec Ležky, Údrč, Andělskou Horu a Hazlov, kde fotíme kříže. Dále přejíždíme nedaleko do malinké obce Polná. Kříže jsou tady čtyři, ale my fotíme jen jeden za křižovatkou. Hned vedle je ještě jeden, ale mysleli jsme si, že je to obyčejný šutr, a vracíme se sem až za dva dny. Je to spíše jen spodní část kříže. Další kříže v okolí se jeví složitě, tak se vzdáváme a jedeme přímo do Aše," vzpomíná na výpravu muž. První kříž popisuje kniha Kamenné kříže Čech a Moravy jako latinský kříž. Na čelní straně má vryp meče a na odvrácené straně pak malý latinský křížek. Stojí u rozcestí z Polné do Táborské, vedle rozvalin božích muk. V Aši si Přibyl prohlédl pět křížů. Hledání toho prvního bylo jednoduché. Stál na cestě k rozhledně. Jedná se o kříž s oblými rameny, který byl v minulosti přeražený. Nyní je ale už opravený. Místní ho několikrát přesunuli. „Stával na Křížové louce, později u cesty na centrální hřbitov. V roce 1983 byl nalezen na pozemku v Klicperově ulici a po opravě v roce 1985 byl přesunut zpět k hřbitovní cestě," popisuje kámen kniha Kamenné kříže Čech a Moravy. Druhý kříž stál u školy v Hlávkově ulici v tamní zahradě. Dříve byl u staré cesty z Mokřin do Aše. Tam ho však ničily okolo projíždějící povozy a místní ho proto několikrát přepravili na jiné místo. Třetí kříž si Přibyl vyfotografoval u ašského muzea. Na kříži je symbol plynoucí vody připomínající velkou povodeň a letopočet 1997. Kříž vytesal Jiří Bušek. Jedná se o kopii středověkého kříže a Bušek ho dělal dvacet hodin čistého času. Také čtvrtý kříž si turisté mohou prohlédnout u ašského muzea. „Byl vytesán na památku tragické smrti ředitele muzea Pavla Chrásta v dílně při setkání Společnosti pro výzkum kamenných křížů v roce 2008," dodal Přibyl. Pátý kříž stojí na pozemku ašského muzea. Jedná se o novodobý kříž zhotovený v roce 2003 při příležitosti dvacátého setkání Společnosti pro výzkum kamenných křížů. Na kříži je nápis: XX. SPVKK MMIII. Zdroje: Kamenné kříže Čech a Moravy

