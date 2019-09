Blanenský lékárník Čech sepsal první knihu o dějinách města

Blansko /STALO SE PŘED - V neděli to bude rovných 175 let, co se narodil budoucí lékárník a badatel Josef Čech. První lékárník v Blansku byl všestranně vzdělaným člověkem.

Lékárník a badatel Josef Čech. | Foto: www.blansko.cz

Josef Čech

* 8. září 1844 Konice u Prostějova

+ 30. prosinec 1917 Blansko Zabýval se také prospektorskou činností a věnoval se historii. Sepsal a vlastním nákladem v roce 1905 vydal knihu Dějiny města Blanska, která je první publikací věnovanou výhradně Blansku. Josef Čech byl několik roků členem blanenského obecního výboru. Ještě za jeho života mu bylo uděleno čestné občanství Blanska.

Autor: Michal Záboj