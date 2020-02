Alois Král

* 13 července 1877, Senetářov

+ 27. února 1977, Tišnov 1944

Po vystudování učitelského ústavu v Brně učil na moravsko-slovenském pomezí, kde sbíral folklorní písně. Zajímal se o speleologii. Svůj největší objev učinil v roce 1921 na Slovensku, kdy 3. srpna s místními pomocníky pronikl přes vyschnutý ponor Demänovky do nově objevených prostor Demänovské jeskyně svobody.



Po objevu se Král přestěhoval na Slovensko, kde organizoval zpřístupňování podzemí, ale také průzkum jeskyň v Jánské dolině. Spolupracoval také s Rudolfem Těsnohlídkem, který vydal roku 1926 prvního jeskyňářského průvodce po Demänové. Po odchodu do penze se Alois Král přestěhoval do Tišnova, kde je také pohřbený.

Jeho jméno nese Králova galerie, bohatě zdobené poschodí v Demänovské jeskyni svobody, a Králova jeskyně v kopci Květnice v Tišnově. Alois Král je čestným občanem Tišnova.