Jak to máte vy? Zapojte se do unikátního průzkumu Deníku na našich webových stránkách, kde se ve dvou samostatných dotaznících ptáme rodičů a prarodičů na jedné straně a dětí a teenagerů na straně druhé.

Rozumí rodiče svým dětem, vnoučatům? Chápou děti kroky rodičů? Jak se liší naše světy? Vyplňte dotazník a pomozte nám v tomto velkém letním průzkumu.

Na co se například ptáme? Kam mají rodiče zajít při nastavování pravidel, omezení? Ví, co si o tom myslí potomci? Přežily by děti bez rodičů? Jak je dospělí připravili na zvládnutí výzev a rizik, která na ně v životě čekají? A jaké jsou představy dětí o životě, spravedlnosti a pravdě?

I na tyto otázky lze odpovídat ve dvou dotaznících na našem webu. Oba vyjdou i v pátečním tištěném Deníku.

Vyplnit unikátní ANKETU pro rodiče můžete ZDE. Svou ANKETU pak mohou teenageři a děti vyplnit ZDE.

Z došlých odpovědí vytvoříme podobně jako při minulých projektech, kde jsme se čtenářů ptali mimo jiné na jejich závislosti, vztahy, sex nebo politické názory, sadu témat o tom, v čem se rodiče a děti liší a v čem se naopak jejich názory na svět shodují.