V jednašedesáti letech začal studovat na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, píše závěrečnou práci o zkoumání starých ovocných stromů a chystá se na její obhajobu, pracuje pro Chráněnou krajinnou oblast Moravský kras a ve volném čase dělá kronikáře.

Petr Pololáník | Foto: Deník/Jiří Ševčík

Ve věku, kdy mnozí už jen odpočívají, má Petr Pololáník práce více než dost. „Jsem rád, že mám co dělat,“ přesto říká.

Celý svůj život pracoval jako hajný pro Školní lesní podnik Křtiny. Kvůli pracovnímu úrazu musel do invalidního důchodu. „Po revoluci jsem se díky manželce, která pracovala na obecním úřadě, dostal ke zkrášlování okolí vesnice. Mysleli si, že když jsem pracoval jako lesník, tak jsem na to odborník,“ směje se Pololáník. Samostudiem se začal zdokonalovat v péči o zeleň, sady nebo třeba okrasné dřeviny.



Minulý rok na podzim přišlo nové zastupitelstvo v Rudici s návrhem na obnovu vesnice. Obci byla přidělena dotace od Evropské unie na program „ovocné dřeviny“. „Iniciátor programu sháněl někoho, kdo by se o to zajímal. Dostal tip na mě. Nezakrývám, že mě to potěšilo, zaradoval jsem se, že budu mít v důchodu co na práci,“ má jasno Pololáník.



Jelikož na nabídku kývl, musel souhlasit i se školením na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici. V důchodu se tak znovu vrátil do školy. „Studium je na celý rok. Jednou za měsíc musím na tři dny přijet do Lednice, kde nám od rána do večera nalévají vědomosti do hlavy,“ vysvětluje. V okolí Rudice začal zkoumat odrůdy starých ovocných stromů. Ze svého výzkumu píše závěrečnou práci, na jejíž obhajobu se chystá v listopadu.



Smyslem jeho zkoumání je podchytit nejstarší původní stromy v okolí. „Každý strom potřebuje být takzvaně doma, když je odjinud a nemá potřebné podmínky, je třeba více náchylný na nemoci. Pokud ale někde stojí více než sto let a daří se mu, dá se předpokládat, že i jeho potomstvo bude mít stejné vlastnosti,“ zaníceně vypráví. V okolí tak hledá stromy, které mapuje. „Strom zakreslím, vyfotím, očísluji, popíšu, zjistím zdravotní stav, zmapuji okolní rostliny, odhalím škůdce a provedu další spoustu mravenčí práce,“ říká.



V blízkosti Rudice objevil kolem devadesáti starých stromů, z toho více než šedesát různých odrůd. „Díky bohu je tady co studovat. Místní majitelé, hlavně ti starší, si stromy hýčkají. Raritou jsou tři sta let stará hrušeň planá a o sto let mladší líska,“ říká. O jeho práci se dověděli na vedení Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a požádali ho, aby podobný výzkum provedl i v dalších vesnicích. Kromě Rudice ho tak čeká práce i v Lažánkách, Vilémovicích a Ostrově u Macochy.



Ve zbylém volném čase píše obecní kroniku. „Byla potřeba zaznamenávat nové události, tak jsem se toho ujal. Kronikáře dělám více jak patnáct let,“ zakončuje.