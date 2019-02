Blanensko - 16. ledna

Redaktorka Blanenského Deníku Leona Paroulková. | Foto: Deník

Včera začaly zápisy budoucích školáků. O důležitosti tohoto dne pro šestileté človíčky vůbec nepochybuji. Svůj zápis do školy si dodnes pamatuji úplně přesně. Myslím, že v mnoha případech tento velký den rozhodne o tom, jaký získá dítě vztah ke škole a ke vzdělávání vůbec. Učitelé i rodiče by na to měli myslet.