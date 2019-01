Komentář - Tak se Boskovičtí konečně dočkají. Vedle Blanska a Velkých Opatovic budou mít také aquapark.

Redaktorka Blanenského Deníku Leona Paroulková. | Foto: Deník

A rovnou se dvěma tobogány. Po několika hubených letech, kdy byl areál dokonce zavřený a nyní má bazén jen na namočení, ne na plavání, to bude příjemná změna. A hlavně místní nebudou muset za koupáním dojíždět. Ještěže máme ty evropské dotace. Bez nich by Boskovičtí museli na pořádné koupaliště čekat asi mnohem déle než do roku 2010.