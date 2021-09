I když jsou regály v drogeriích přeplněné nejrůznějšími kelímky a lahvičkami s lákavými obaly, minimálně podle množství odkazů na internetu to vypadá, že se výroba kosmetiky v domácích podmínkách rozmáhá. Spojuje totiž v sobě hned několik současných trendů.

Jedním je návrat k přírodě a všemu, co nám nabízí. Na to ostatně reagují výrobci, a tak dnes už snad každá značka zařadila do svého sortimentu nějaké přípravky s označením „bio“, „organic“ nebo „nature friendly“ (otázkou ovšem je, nakolik tomu můžeme věřit – viz text Hledejte certifikát).

Druhým je móda všeho, co voní starými časy – babiččiny recepty na koláče, pečení chleba, zavařování, sběr bylinek a vaření odvarů a nálevů z nich… A třetím je znovuobjevení ručních prací všeho druhu. O jejich blahodárném působení na psychiku se mluví obzvlášť v posledním (více než) roce, který je pro všechny náročný.

Mnozí z nás pochopili, že něco na tom je, a buď se vrátili ke svému starému hobby, nebo našli nové. A příprava kosmetiky nám toho může přinést mnohem více než výroba nějakého sice krásného, ale neužitečného „pracholapu“.

Bude to bavit i děti

„Je to skvělý koníček a báječný relax. Člověk při tom zapomene na veškeré starosti všedního dne,“ potvrzuje Zuzana Holmanová, která společně s Barborou Čásovou vede firmu Holky bez silikonu. Na svém webu, kde přinášejí spoustu receptů a tipů na výrobu domácí kosmetiky i přípravků do domácnosti a také prodávají potřebné ingredience, vtipně píšou: „Silikony prosím pěkně nemáme v koupelně ani pod tričkem. Jsme zkrátka čistě přírodní holky.“

Jako velké plus domácí přípravy kosmetických produktů dále podnikatelka vyzdvihuje, že vždy přesně víme, co jsme do nich dali. „S tím se pojí i to, že doma vyrobená kosmetika je přírodní, takže obsahuje samé prospěšné látky a nijak neškodí zdraví ani životnímu prostředí,“ popisuje Zuzana Holmanová další důvod, proč to zkusit.

„A ještě bychom určitě neměli opomenout tu výhodu, že si produktu můžeme vyrobit libovolné množství – třeba 50ml šampon na cestu letadlem, ale i 500ml tělové mléko, kterého míváme velkou spotřebu,“ dodává její kolegyně Barbora Čásová.

Podobně mluví i Alexandra Martina Běhalová, která si kosmetiku vyrábí od roku 2014, napsala e-book Voňavý receptář s 55 praktickými recepty a založila Školu přírodní kosmetiky. V on-line kurzech učí zájemce nejen postupy a recepty, ale také jak se vyznat ve složení kupované kosmetiky.

„Výroba domácí kosmetiky je neskutečná zábava a člověk se naučí spoustě skvělých věcí. Zároveň je to činnost, kterou můžete dělat se svými kamarádkami nebo třeba dětmi,“ usmívá se milovnice všeho přírodního, která rovněž zdůrazňuje fakt, že máme na rozdíl od kupované kosmetiky pod kontrolou ingredience, které do té naší dáváme.

„Já jsem prostě a jednoduše velkým zastáncem domácí výroby, primárně z toho důvodu, že můžeme ingredience objevovat a obměňovat, radovat se z vlastních výrobků a zároveň obdarovávat naše milované,“ zmiňuje další bonus této záliby – co je hezčí dárek než „homemade“ výrobek, jenž se každému hodí?

Pozor na alergie, taky hlídejte hygienu

Ačkoli si mnoho z nás řekne, že je toho třeba k takovému „vaření“ hodně a určitě to nebude nic jednoduchého, není tomu tak. Pro první pokusy klidně vystačíme s tím, co máme doma – v kuchyni a ve spižírně. A na začátek je ideální zkusit něco, co vlastně ani nemusíme nijak připravovat.

První kroky k přírodní péči o naše tělo jsou snadné: pleťovou masku umícháme z ovoce a zeleniny, jako peeling poslouží cukr s citronovou šťávou a olivovým olejem. Domácí kosmetika nám může pomoci vyřešit jakýkoli problém s pletí i vlasy. Jen pozor na alergie! Také je třeba dbát na hygienu.

Takže místo nejrůznějších odličovacích prostředků třeba olivový olej. Nebo jako tělový peeling pískový cukr smíchaný s citronovou šťávou a olivovým olejem. Z právě dozrávajícího ovoce a zeleniny zase vmžiku umícháme pleťovou masku, vlasy přelejeme odvarem z kopřivy atd. První krůčky k přírodní péči o náš zevnějšek jsou vážně snadné.

O přírodní kosmetice a její domácí výrobě někteří začnou uvažovat, když hledají cestu, jak vylepšit svou problematickou pleť, ať už trpí ekzémy, projevy alergie, řeší akné, suchou pokožku, lupy apod. I když přírodní kosmetika často potíže odstraní, je třeba mít na zřeteli, že přírodní nerovná se hypoalergenní.

„Podobně jako u jídla je třeba dbát na to, zda člověk není na něco alergický a nemohl by mu tak dělat problém třeba arašídový olej, včelí vosk nebo nějaká konkrétní bylinka, potažmo éterický olej,“ nabádá Zuzana Holmanová k rozvaze. Nikdy bychom neměli opomíjet častou radu zkusit produkt jen na malé části kůže a několik dnů sledovat, zda nezpůsobuje nějaký problém.

„Dále je důležité při výrobě myslet na důslednou hygienu a pečlivou konzervaci hotových produktů. To znamená, že před prací musíme vydezinfikovat všechny pomůcky, nádobku na hotový produkt i pracovní plochu. Stačí k tomu rozprašovač s vysokoprocentním (nejlépe 96%) lihem denaturovaným bitrexem,“ pokračuje ve výčtu toho, nač je dobré myslet, abychom si domácím produktem spíše neublížili.

Jak dále Zuzana Holmanová uvádí, u kosmetiky, která je na tzv. vodní fázi (ať už obsahuje čistou vodu, hydrolát, bylinný nálev či odvar) je důležité používat konzervant.

„Pro přírodní kosmetiku je povolen cosgard (obsahuje benzyl alkohol, dehydrooctovou kyselinu a vodu), který je velmi účinný, zabraňuje rozvoji plísní a prodlužuje trvanlivost produktu. Pro příklad – na 200 ml krému přidáváme 40 kapek cosgardu apod.,“ odhaluje taje domácího „patlání“. Pak produkt vydrží minimálně 3 až 4 měsíce, ale většinou o dost déle.

„U mastiček, balzámků na rty, pleťových olejů a dalších podobných výrobků, které vodu neobsahují, konzervaci není nutné řešit. Jen je vhodné pracovat se surovinami, které mají dostatečnou dobu trvanlivosti, a hotový produkt skladovat ideálně v temnu a při teplotě do 25 stupňů,“ osvětluje Barbora Čásová.

Nejvíc frčí pleťové oleje

„Asi úplně všechno,“ odpovídá Zuzana Holmanová na dotaz, co vyrábějí nejraději. „I když je fakt, že já se vyžívám v tuhých šamponech, kterými zásobuji celou rodinu a nutím je testovat. Bára zase nejvíce vyrábí krémy, které testuje i na svém ročním chlapečkovi.“

Vyrobit se dá ale de facto cokoli. „Co se týká pečující kosmetiky, jde snad všechno od pleťového krému přes deodorant až po šampon,“ říká Alexandra Martina Běhalová, která ale přiznává, že horší je to s kosmetikou dekorativní.

„Tam to může být trošku problém – vyrobit třeba takovou řasenku nebo rtěnku už není tak jednoduché a vyžaduje to jistou expertizu,“ objasňuje s tím, že ani ona se do toho moc nepouští a preferuje kupovanou přírodní dekorativní kosmetiku.

Největším hitem na jejích kurzech jsou pleťové a tělové oleje. „Velmi často ženy uchvátí jejich všestrannost, jednoduchost a vlastně taky inovativnost. Přeci jen žijeme již dlouho ve společnosti, která holdovala primárně pleťovým krémům, a dnes zažíváme velký boom pleťových olejů, takže i já na svých kurzech vidím, že jsou to momentálně největší stálice a lásky mých studentek,“ shrnuje své zkušenosti z kurzů naživo, které nabízela před pandemií a hodlá se k nim vrátit, ale i z těch on-line, neboť je se svými studentkami v kontaktu v uzavřené facebookové skupině.

Příslušníci silnějšího pohlaví jsou na kurzech výjimkou. „Nejčastěji se přihlašují ženy nebo je přihlašují jejich muži na základě toho, že žena doma zmíní svou velkou touhu se v této oblasti vyznat a zároveň tvořit,“ popisuje skladbu účastníků své školy.

„Myslím si, že ženy primárně přicházejí s touhou tvořit něco rukama – navrátit se k tomu, co nám bylo po staletí naprosto přirozené,“ říká Alexandra Martina Běhalová, která je přesvědčena, že radost z vlastní tvorby je máločím nahraditelná. Zájem mají všechny věkové kategorie.

Začátečníci podle ní zápolí nejčastěji hlavně s aromaterapií a vůněmi. „A to především proto, že ve společnosti panuje jakési nepsané pravidlo, že laici aromaterapii ovládají a umí používat. Bohužel často je opak pravdou,“ líčí Alexandra Martina Běhalová, jež se v aromaterapii neustále vzdělává.

„V této oblasti panuje spousta mýtů a nepravd a je někdy těžké je vyvracet a ukazovat reálnou stránku praktické aromaterapie. Nicméně jakmile ženy na prvních lekcích aromaterapii prozkoumají, dál již nemají problém a naopak začínají osvětu šířit dál, za což jsem neskutečně vděčná,“ pochvaluje si.

Může pomoct s kdečím

Všechny tři oslovené ženy potvrzují, že vlastnoručně vyrobená kosmetika pomohla jejich pleti. „Obě jsme s výrobou kosmetiky začaly hlavně proto, že jsme měly různé kožní potíže, ať už ekzém po celém těle, nebo seboreu a citlivou pokožku hlavy,“ svěřuje se Zuzana Holmanová s tím, že je to vedlo ke studování složení kosmetiky a postupně se začaly pouštět do výroby vlastních produktů.

Ty nejen jim, ale i jejich blízkým pomohly zbavit se ekzému, svědění vlasové pokožky, seboreické dermatitidy ve vlasech, lupů i opruzenin na dětském zadečku. „Je ale skvělá i při akné, lupénce a tak dále a tak dále,“ dodává.

A její slova dosvědčuje Alexandra Martina Běhalová: „Já se s pomocí přírodní kosmetiky vyléčila z akné a zároveň jsem se dostala ke zmiňované tvořivosti a kreativitě.“

Věnuje se jí podle svých slov především proto, že ví, jaké ingredience používá. „Vzhledem k tomu, že ve svých přípravcích používám aromaterapii, je tam taky veledůležitý aspekt působení na psychiku. Když si aplikuji dvakrát denně pleťový olej, neřeším jen zdraví své pokožky, ale i zdraví psychické. Aromaterapie totiž může pomoci lépe spát, mít víc energie nebo se zklidnit.“

Domácí kosmetika prostě není jen nějaké „patlání“. Může nám pomoct vyřešit i věci, které by nás ani nenapadly.

Hledejte certifikát

Poznat opravdu přírodní a bio výrobky je u kosmetiky těžší než v případě potravin. Ani u nás, ani v celé Evropské unii totiž zatím žádná zákonná úprava nestanovuje kritéria pro užití těchto názvů. Tak se stává, že výrobce prezentuje produkt jako přírodní nebo dokonce bio, i když obsahuje jen mizivé množství rostlinného výtažku.

Kupovaná kosmetika vůbec nemusí být přírodní, i když se tak tváří. Jistotu nám dá jedině certifikát.

Orientovat se ale můžeme podle log nezávislých certifikačních organizací – Ecocert, NaTrue, Soil Association, ICEA anebo české logo CPK (certifikovaná přírodní kosmetika).

Pro získání certifikátu je třeba splňovat přísné standardy, které zaručují, že jsou používány zejména přírodní suroviny a žádné rizikové látky.

V případě českého CPK certifikátu výrobek nesmí obsahovat synteticky získané parfémy, ropné látky (minerální oleje, parafíny a vazelíny), syntetické konzervační složky a barviva a vybrané tenzidy.

Nesmí se v něm objevit ani živočišné složky kromě včelího vosku a alkoholů ovčí vlny, suroviny vyrobené pomocí geneticky modifikovaných organismů a chemické UV filtry. Pokud chce výrobce získat certifikát CPK bio, musí alespoň 20 % výrobku tvořit biosložky.

Péče o domácnost

Ocet je téměř na všechno!

Pod vlivem reklam kupujeme jeden speciální přípravek za druhým, přitom nám k dokonalému úklidu stačí pouhopouhý ocet. Ušetříme místo, peníze i životní prostředí. Navíc možná zjistíme, že je účinnější!

■ Poslouží k odstranění vodního kamene – můžeme ho využít na čištění rychlovarné konvice či kávovaru.

■ Vyčistí a dodá lesk koupelnovým bateriím, vaně, obkladům, dveřím ke sprchovému koutu atd.

■ Odstraňuje mastnotu a připečeniny. Využijeme ho proto k údržbě pečicí a mikrovlnné trouby.

■ Je to výborná dezinfekce, která odstraní zápach. Zředěným můžeme omýt kuchyňskou pracovní desku stejně jako vnitřky kuchyňských skříněk a lednice.

■ Naleští okna.

Tip:

Citronová šťáva funguje podobně jako ocet. „Svatou trojici“ doplňuje obyčejná soda. Pohlcuje pachy a skvěle vyčistí vanu, umyvadlo, dlaždičky i nádobí. Pokud ji zakápneme octem nebo citronem, získáme jemný tekutý písek.

Zkuste to! aneb Návody pro začátečníky

Nejlepší je začít něčím snadným, nepouštět se hned do složitých receptů, kde nás může v postupu něco překvapit a do nichž je také třeba spousta ingrediencí.





Letní pleťový olej podle Školy přírodní kosmetiky

Pleťové oleje jsou v současné době velmi populární. „Jsou jednoduché a všestranné,“ říká Alexandra Martina Běhalová.



- 20 ml jojobového oleje

- 8 ml šípkového oleje

- esenciální oleje (5 kapek levandule lékařské, 5 kapek mandarinky zelené, 2 kapky lípy srdčité)



Do 30ml lahvičky s kapátkem nalejte jojobový olej a poté šípkový. Protřepejte a přidejte kapky esenciálních olejů. Znovu protřepejte. A máte hotovo!





Měsíčková mast podle Holek bez silikonu

Je velmi univerzální a snadno si ji vyrobíte z doma vypěstované bylinky. Je skvělá jako první pomoc při opaření, na spáleniny či různé oděrky a hodí se na hodně suchou až popraskanou pokožku nebo jizvy. „Máme s ní ale dobrou zkušenost i při křečových žilách, hemoroidech, vyrážkách, ekzémech a dalších kožních problémech,“ líčí Zuzana Holmanová.



- 38 g měsíčkového macerátu (slunečnicový nebo mandlový olej + měsíček lékařský)

- 12 g přírodního včelího vosku

- 5 g (1 lžička) vitaminu E



Nejprve si připravte macerát: do suché, vydezinfikované zavařovací sklenice napěchujete okvětní lístky měsíčku lékařského a zalijete je olejem tak, aby byly zcela ponořené (hladina by měla být tak 1 až 2 cm nad nimi). Sklenici uzavřete, dejte na temnější místo mimo sluneční záření a nechte 4 až 6 týdnů macerovat.



Poté přeceďte přes plátýnko či sítko a skladujte na tmavém místě. Macerát vám vydrží minimálně tak dlouho, jaká byla trvanlivost použitého oleje. Doporučujeme použít raději sušené květy měsíčku než čerstvé, aby vám během macerace nezplesnivěly.



Do vydezinfikované kádinky/mističky vlijte potřebné množství macerátu a včelího vosku. Nechte vosk rozpustit v oleji a poté nádobku vyjměte z vodní lázně. Přidejte vitamin E, a je hotovo!



Tip:

Pokud budete mít pří výrobě všechno pečlivě vydezinfikované, platí, že vám hotová mast vydrží minimálně tak dlouho jako použitá surovina s nejkratší trvanlivostí. Skladujte ji ale mimo přímé sluneční záření a při teplotě do 25 °C.



Skladujte při pokojové teplotě. Používejte dvakrát denně na navlhčený obličej v množství 3 až 5 kapek.