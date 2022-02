Čím déle píšu o pokožce a o tom, jak o ni co nejlíp pečovat, tím víc si uvědomuju, jak úžasný tenhle náš orgán je. V první řadě, kůže je vlastně první bariérou, která chrání tělo takřka proti všemu, co na něj negativně působí – například vlivy životního prostředí, UV záření, znečištění i různé infekce. Udržuje termoregulaci, aktivně se podílí na látkové výměně prostřednictvím dýchání či potními a mazovými žlázami, umí vyrábět pro tělo velmi důležitý vitamin D a umožňuje nám také cítit příjemné dotyky. Už jen to je víc než dostatečný důvod, proč se o ni starat jak nejlíp umíme a udržovat ji v co možná nejlepší rovnováze, respektive udržovat v rovnováze náš mikrobiom.