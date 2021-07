Dá se podle vlasů poznat naše povaha? A můžeme změnou barvy nebo délky ovlivnit svou energii? „Skutečně platí několik souvislostí například temperamentu a jeho projevu ve vlasech. A také spojitost stavu naší životní energie a jejího projevu ve vlase,“ říká Jana Burdová, která je uznávanou osobností v české i zahraniční účesové tvorbě už dvě desítky let.

Jana Burdová, kadeřnice a majitelka stejnojmenného studia | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Struktura vlasů

Jemné a splývavé vlasy mívají lidé s klidnější osobností, a energií obrácenou do sebe. Rovné a jakoby bez pohybu mívají lidé s přísnými osobnostními rysy a sklonem věci kontrolovat. Marně se neříká, že rovné vlasy vás udělají tvrdší. Přístup k životu o vás prozradí i to, když převážnou většinu dne nosíte vlasy upnuté do hladkého pevného culíku – máte potřebu kontroly a věci (a někdy i lidé) vás nesmí obtěžovat. Vše musí jít hladce a pokud možno svižně. Spontánnost není přítomná.