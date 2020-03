I ona musí čelit levnému zboží, které nabízejí především řetězce. O svoji klientelu však nepřišla. Naopak. „Kdo má zájem o kvalitnější a lepší oblečení, zavítá k nám do kamenných obchodů. Ze zkušenosti vím, že jde hlavně o lidi středního a staršího věku. To jsou ti, pro které na českém trhu není příliš pestrá nabídka. No a na tuto věkovou skupinu právě cítí čeští výrobci. Jejich návrhy, střihy i výroba vycházejí z proporcí a potřeb našich zákazníků. To je obrovská přidaná hodnota. Starší člověk si jde jen málokdy nakoupit do butiku nebo nákupního centra,“ míní Tesařová.