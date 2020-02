Zlé předtuchy, že bude mít po škole problém s uplatněním, se potvrdily. „Více než rok jsem hledal práci. Přijala mě až jedna paní z Hodonínska. Začátky byly ale těžké, dva měsíce jen zkoušela, co vlastně umím. Po čase zjistila, že ve mně něco je a přijala mě. Byl jsem u ní šest let, jsem jí za hodně vděčný. Potom jsem se ale odtrhl. Pociťoval jsem, že se tam nerozvíjím, že dělám to, co mi zadají, ale ne to, co chci já,“ naznačuje Ostřížek, co ho vedlo ke zřízení vlastní dílny.