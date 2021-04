Zvířata ve vyškovském zooparku.Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Zájem o zoopark má podle ní dlouhodobě tendenci k růstu. Potvrdilo se to třeba předloni, kdy roční počet návštěvníků překročil dvě stě tisíc. Současná omezení to však loni pokazila, i když v hlavní sezoně byl areál plný. „K zájmu přispívá nejen nabídka akcí a prostory zoo a Hanáckého statku, ale také to, že se k nám lidé rádi vracejí. Největší vliv má ovšem i v době otevření počasí, které neovlivníme, protože sebelépe připravená akce v dešti neuspěje,“ říká ředitelka.