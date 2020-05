Zdroj: archiv Julie Vojtkové

Malování by se ráda věnovala i profesně. „Vždycky jsem tvrdila, že budu malířka. I v dobách, kdy mi dělalo problém písmenko r a ř. Nenapadá mě nic jiného, co bych chtěla v životě dělat tak moc, jako malování. Živit se takovýmto způsobem je velmi těžké, to mohu vidět ve svém okolí. Nemyslím si však, že by mě to odrazovalo, spíš vím, že musím očekávat, že to bude těžké a že mě to bude stát mnoho sil a času,“ je si vědomá mladá žena, která čerpá inspiraci především ze svých snů a zážitků.