Knihovnice z Litobratřic na Znojemsku Eliška Zichová (na snímku) pořádá i akce pro obyvatele, především pro děti.Zdroj: Eliška Zichová

Porotci ocenili právě pestrou aktivitu knihovnic, hlavně práci s dětmi. „Máme například individuální program pro mateřskou školu s názvem Knihovna dětem, kdy se s dětmi scházíme každý měsíc. Zapojili jsme se i do celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách, kdy děti pozorovaly ptáky dalekohledem, rozeznávaly krmivo, povídali jsme si. Pořádáme další akce, přednášky pro základní školu Troskotovicích, založili jsme Litobratřická mrňata, spolek pro maminky s dětmi od 0 do 3 let a zapojili se s nimi do celostátního projektu S knížkou do života na podporu čtenářské gramotnosti,“ nastínila činnost Zichová.