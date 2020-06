První myšlenka na to, že by ji pohyb mohl živit, přišla v osmnácti letech. „Ovšem pozor. To bylo krátce poté, co jsem vůbec začala se sportem, tedy konkrétně s aerobikem. Vrhla jsem se do něj po pubertě, asi v šestnácti letech. Byla jsem taková kulička. Asi mě osvítilo a řekla jsem si, že se sebou něco musím začít dělat,“ překvapuje mladá žena z Němčiček na Břeclavsku.

Zdroj: osobní archiv