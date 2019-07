Vůně kávy se životem Marka Knoppa vine snad už od dětství. Když se pak ve Znojmě na Přímětické učil kuchařem, nejdřív si pohrával s lahvemi a myšlenkou, že bude barmanem míchajícím koktejly. Pak ale znovu zavoněla káva. Dovedla ho nejprve jako baristu do jedné ze znojemských kaváren. Teď už druhým rok provozuje vlastní podnik a chce růst.

Své první zážitky s kávou si ani sám nepamatuje. „Maminka říká, že když mi byly asi tři nebo čtyři roky, tak jsem u prababičky mlel kávu v mlýnku,“ usmívá se pětadvacetiletý Knopp. Na škole ho nejprve bavilo barmanství, žonglování lahvemi a míchání koktejlů. „Nejdřív jsem si udělal baristický kurz a po nějakém roce jsem viděl kurz Michala Křižky, rodilého Znojmáka a dnes snad největšího kávového guru v republice. To mi otevřelo oči a ukázalo směr,“ vzpomíná Knopp.

Svoje první místo pak našel v jedné z kaváren v centru Znojma. „Byl jsem tam čtyři roky, vůbec to tam nedělali špatně, ale postupně jsem zjistil, že chci jít svou vlastní cestou. Chtěl jsem dělat kávu po svém, aby chutnala tak, jak si myslím, že chutnat má,“ říká Knopp.

Mladý kavárník buď mohl jít sbírat zkušenosti jinam, nebo si otevřít vlastní podnik. „Nakonec jsem se rozhodl, že chci zůstat ve Znojmě a ukázat, že kavárnu jde dělat i jinak,“ popisuje. Než našel vhodný prostor u Divišova náměstí, zažil několik odmítnutí. Pak ale šlo vše ráz na ráz. „Tři týdny po podpisu smlouvy jsem otevíral. Byla to jízda. Měsíce jsem v kavárně pracoval sám, než jsme našel první brigádníky. Teď je z nás rodinný podnik, pracuje tu i moje maminka, a to je to nejlepší co mě mohlo potkat,“ říká.

Vést vlastní podnik bylo ještě o něco náročnější než očekával. „Rok jsem si vyzkoušel, co to je poctivě pracovat šest dní v týdnu a spát třeba čtyři hodiny denně. Ale rozhodující bylo, že začali chodit zákazníci, kavárna je bavila, byli spokojení, a to mi dodávalo potřebnou energii,“ říká Knopp.

Jeho podnik vyhledávají zejména studenti, ale podle Knoppa přichází na kávu i maminky s dětmi nebo starší návštěvníci. Vedle posezení u kávy pro ně mladý kavárník chystá i různé kurzy a přednášky. A přemýšlí, kam podnik posunout dál. „Vlastně ani nevím, co bych dělal jiného. V současné době přemýšlím například o tom, že bychom začali sami kávu pražit, nebo zkusili otevřít řekněme pobočku. Vidím také určitou díru na trhu, a tou je jídlo, “ naznačuje své další plány Knopp.