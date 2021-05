Když firma myslí na druhé. Přestavěla koupelnu handicapovanému a vysadila stromy

Stovky zrealizovaných staveb pro soukromníky a veřejný sektor, bytové domy, ale i zájem o životní prostředí a charitu – to vše jsou aktivity, které charakterizují hodonínskou rodinou stavební firmu Plus, která si dobré jméno buduje nejen v hodonínském regionu už více než třicet let.

Josef a Václav Anovčínovi z hodonínské stavební firmy Plus zasadili strom společně | Foto: se svolením stavební firmy Plus