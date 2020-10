Vyťukáváním na psacím stroji vznikla mimo jiné i kopie obrazu Mony Lisy. „Ani nevím, kolik času mi to zabralo. Nesledoval jsem to, mě to totiž baví. Ale je fakt, že to bylo pracnější,“ usmívá se sympatický muž ze Staroviček, po němž zdědil talent ke kreslení i jeho syn.

Zdroj: Deník / Iva Haghofer