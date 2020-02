Fascinovalo ji, jak se dá správným dotykem pomoci. Otevřela si masážní salon

Získala tak zkušenosti v jednání s lidmi i různými institucemi. „Dalo mi to sice cenné znalosti pro budoucí podnikání, ale nebylo to pro mě úplně to pravé,“ prozrazuje. Její pozornost však už dlouho poutalo studium anatomie a světa masáží. „Odjakživa mě fascinovalo, jak je vše v lidském těle propojené, jak je příčina bolesti často na úplně jiném místě než její zdroj a jak se správným dotykem dá člověku velmi pomoci,“ popisuje.