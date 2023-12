Odhad škody v milionech korun. Několik poškozených bytů, jeden totálně vyhořelý. Zničené společné prostory. Bez zranění, příčina požáru v šetření. To je rekapitulace pátečního požáru v adamovské ulici Družstevní.

Požár bytu v ulici Družstevní v Adamově. | Video: Deník/Jan Charvát

Jak už Deník informoval, po sedmé hodině večer tam v pátém patře jedné z bytovek vzplál ve vchodě číslo jedenáct byt. Nyní se intenzivně řeší, kdy se lidé vrátí zpět domů. V noci na sobotu potřebovali podle hasičů nouzové ubytování tři lidé. Zbytek si našel střechu nad hlavou po vlastní ose. U příbuzných, na chatě nebo u známých. Dům zůstal totiž po požáru odpojený od energií a neobyvatelný. „Nyní je potřeba udělat revize všech sítí. To už jde mimo nás. Příčina požáru je stále v šetření,“ řekl v sobotu odpoledne Deníku Rovnost mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Hustý dým v Adamově: hasiči zasahovali na střeše hořícího domu, podívejte se

Uvedl, že při požáru bytovky bylo klíčové včasné ohlášení požáru na tísňovou linku a také příjezd místní jednotky dobrovolných hasičů. Šlo totiž o každou minutu. „Hasiči, kteří byli namístě první, zabránili rozšíření požáru do dalších bytů. Plameny se už dostávaly do společných prostor. Důležité bylo také správné vedení zásahu v prvotní fázi a avízo o posily a prostředky záchranky. To vše přispělo ve finále k tomu, že se požár obešel prakticky bez zranění. Materiální škody jsou ovšem v řádech milionů. Přesnější výši škod budeme znát později až po komunikaci s vlastníky bytů,“ dodal mluvčí hasičů.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Adamovským dobrovolníkům, které podpořily další jednotky z okolí, profesionálové z Blanska a Brna, osobně poděkoval v sobotu nad ránem starosta pětitisícového Adamova Roman Pilát. Během dne pak zástupci města sháněli náhradní ubytování pro příští dny pro několik rodin s dětmi. „Pro jednu rodinu už ubytování máme, další je v jednání a třetí rodina se rozmýšlí. Spousta lidí vyřešila náhradní bydlení po vlastní ose. Pomohli příbuzní nebo přátelé,“ dodal Pilát.

Smrad, mráz, slzy a nejistota. Adamovští se vzpamatovávají z požáru na sídlišti

K podobnému požáru došlo v Adamově před dvěma lety na podzim v ulici Ronovská. Tam začalo hořet na střeše dostavované bytovky. V tu dobu tam pracovali dělníci, kteří se oheň snažili uhasit. Marně. Jeden z mužů se nadýchal zplodin a skončil v péči záchranářů. Obyvatelé dvoupatrového domu s dvacítkou bytů stačili budovu opustit včas.