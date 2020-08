Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu čtvrt hodiny před devátou hodinou dopolední. „Zlikvidovali jsme ho kolem čtvrt na jedenáct. Kompost jsme navíc rozebírali pomocí nakladače,“ dodal Mikoška.

Příčinu a škodu vyšetřovatel stále ještě zjišťuje. „Jsme ve spojení s hasiči, podle předběžných informací šlo zřejmě o samovznícení, vše ale bude předmětem dalšího vyšetřování. Čekáme na jejich vyjádření, následně budeme vše řešit s pojišťovnou jako škodní událost,“ naznačila vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Jak sdělili představitelé blanenské radnice na webu města, požár by podle informací od provozovatele kompostárny, firmy Fertia, neměl omezit provoz zařízení. „Poškození není zásadní. Není zasaženo žádné technologické zařízení kompostárny. Oheň zasáhl pouze část opláštění haly a nemělo by to tedy bránit provozu ani příjmu bioodpadu a výdeji kompostu,“ uvedl Jiří Jalovecký z firmy Fertia.

Vedení města o požáru informovali přímo hasiči. „Vzhledem k tomu, že kompostárna patří městu, potřebovali svolení k narušení oplocení, které bylo nutné kvůli zásahu,“ sdělil starosta Blanska Jiří Crha.

V úterý má kompostárna zavřeno. Ve středu i v pátek ale bude otevřeno podle běžné provozní doby od 8:00 do 14:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. V provozu je také v pondělí.