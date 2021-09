/FOTO/ Promáčený strop, saze, zničená linka. Voda v obýváku i dětském pokoji. Podlahy a koberce v háji. Náhradní nocleh u kamarádů. Tak dopadla jedna z rodin v Adamově na Blanensku, kde v pondělí odpoledne zničil požár střechu bytovky v ulici Ronovská.

Požár adamovské bytovky | Foto: Se souhlasem HZS JmK

V horním patře je několik domácností stále neobyvatelných. „Zatím s manželkou a dětmi bydlíme u kamaráda v jednopokojovém bytě. Bude to asi na delší dobu, protože střecha na naší bytovce se bude muset dát pryč a udělat znova. Je rozřezaná, vazníky jsou spálené. To samé izolace, podhledy. Horní patro je neobyvatelné. Co šlo odnést, tak jsme zachránili, ale v bytě je spoušť. Čekáme na likvidátora od pojišťovny,“ řekl muž, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.