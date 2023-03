/FOTO/ Požár zachvátil ve čtvrtek odpoledne hospodářské stavení v Šošůvce na Blanensku. Na místo vyjeli hasiči, kteří s ohledem na velikost zasažené plochy vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.

Hasiči vyjeli k požáru zemědělského stavení v Šošůvce. | Foto: se souhlasem HZS JMK

Přibližně po dvou hodinách už hasiči likvidovali pouze skrytá ohniska. Dopravu v obci pro řidiče omezila velká koncentrace hasičských jednotek. „K vyskladnění slámy z objektu nám pomáhá i místní těžká technika. Z místa požáru se nám podařilo vyvést hospodářská zvířata,“ hlásili hasiči na sociálních sítích.

Na místě získali dostatečné zázemí. Výměnu dýchací techniky dále zajišťoval speciální protiplynový automobil, který přijel na Blanensko až z městské části z Brno-Líšeň.

Záchranáři se v Šošůvce postarali v souvislosti s požárem o jednoho z hasičů, který se zranil. Odvezli ho do nemocnice k dalšímu vyšetření. V obci pokračoval zásah až do pozdních nočních hodin. „Vyšetřovatel požáru odhadl předběžnou škodu do jednoho milionu korun a uchráněná hodnota přilehlých stavení bude nejspíš vyčíslena několika násobně vyšší. Příčina bude ještě šetřena,“ shrnuli zástupci hasičů.

Celý zásah skončil ve čtvrtek večer po necelých sedmi hodinách a jednotky se postupně vracely na své základny. Místní jednotka prováděla dohled nad požářištěm ještě do pátečních ranních hodin.