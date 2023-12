Vchod, kde je čtyřiadvacet bytů a žije v něm několik desítek lidí, je ve středu dopoledne stále ještě neobyvatelný. Odpojený od elektřiny, nefunguje výtah. Do sedmého patra tam právě šlape Martina Koláčková. Její přítel Kamil Vašíček nese plnou náruč čisticích prostředků.

„Jdeme se podívat, jak vypadá můj byt. Po uhašení požáru jsem pobrala jen nejnutnější věci a přespávám u dcery v jednopokojovém bytě. Teď mám tři dny volno, tak se budu snažit uklidit, co půjde. Snad se tady bude dát co nejdříve bydlet,“ říká žena.

Vypráví také, že jeden byt je zničený zcela, okolní zakouřené nebo promáčené. Ona měla podle svých slov štěstí v neštěstí. „Bydlím úplně nahoře a mám doma jen nakouřeno a rozbité dveře,“ krčí rameny žena.

Podobně jako další obyvatelé adamovské bytovky netuší, kdy se vrátí domů, a zda se tam s rodinou sejdou u vánočního stromku. Dárky a cukroví jsou teď na vedlejší koleji.

„Hlavní, že se při požáru nikomu nic nestalo - díky včasnému zásahu hasičů, lidem co požár ohlásili a pomáhali při evakuaci. Stačilo pár minut a všechno mohlo dopadnou tragicky. Škody jsou tady ale obrovské a jejich odstranění bude trvat,“ přidává se Kamil Vašíček.

Podle Pavla Bureše, předsedy společenství vlastníků bytových jednotek ve zmíněném paneláku, bezprostředně po požáru řešili zabezpečení opuštěného a poškozeného domu. Hned poté odstartovaly sanační práce.

„Čistí se elektroinstalace a společné prostory, vyklízí se vyhořelý byt. Čekáme na revizní zkoušky elektřiny a plynu. Ten je zastavený v jedné stupačce. Mimo provoz je výtah. Topení jede, i voda. Kdy bude vše fungovat, v tuto chvíli opravdu nevím. Klíčové je zapojení elektřiny. K němu možná dojde v části domu už ve středu, ale jisté to není,“ vysvětluje předseda společenství.

Podívejte se, jak to vypadá uvnitř domu

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Náhradní ubytování zajišťovalo město, přátelé a také rodiny. Na místo má tento týden dorazit statik. Odhad škod je v řádech milionů.

„Nemyslím si, že se to zastaví na deseti milionech. Nevím, jak to bude s výtahem a jaké jsou škody v dalších bytech. Poničená je také fasáda. Zmocnili jsme firmu pro jednání s pojišťovnou. Příčina požáru a jeho vyšetřování? Nezlobte se, to nemůžu komentovat,“ dodává Bureš.

Ve čtvrtek Adamovské čeká setkání se zástupcem pojišťovny, hasiči a také policisty, kteří požár v domě stále vyšetřují. „Jednou z vyšetřovacích verzí je varianta, že za požárem stojí nedbalostí jednání,“ řekl Deníku ve středu policejní mluvčí Petr Vala.

Velitel adamovských dobrovolných hasičů Petr Kupka Deníku řekl, že od začátku zásahu počítali s možností většího počtu zraněných. Proto hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a povolali speciální techniku, včetně vysokozdvižné plošiny.

„Zásah komplikovalo to, že jsme v malém počtu lidí, před příjezdem dalších jednotek, museli souběžně řešit záchranu lidí i požár, u kterého hrozilo rozšíření do dalších částí bytovky. Panelák byl zakouřený od prvního patra. Část lidí, kteří se nestačili včas opustit domácnosti, muselo zůstat v bytech. Několik jich odvedli hasiči v dýchací technice. Dva lidi jsme pak dostali do bezpečí pomocí výškové techniky,“ popisuje páteční zásah Kupka.

Jednou ze osob, kterou hasiči zachránili pomocí automobilového žebříku, byla právě Martina Koláčková.

„Měla jsem strach, jak to dopadne. Z bytu v sedmém patře už jsem se nemohla dostat. Na chodbě byl tak hustý kouř, že ani s baterkou se nedal prosvítit. Dýchat se nedalo, dusila jsem se, kouř štípal a pálil do očí. Hasiči pak vyrazili dveře a přivedli ještě odvedle chlapce, otevřeli okna a čekali jsme, až přistaví vysokozdvižnou plošinu,“ vzpomíná na adrenalinové chvíle žena.