20 let od požáru kasina v centru Brna: výbuch a smrt tří osob, lidé vzpomínají

Tehdy osmadvacetiletý Gargula se pár měsíců předtím oženil a v Moutnicích začal stavět dům. K brněnským profesionálním hasičům nastoupil v roce 2000, in memoriam jej povýšili do hodnosti poručíka. „Letos by měl padesát let. Byl mladší než já. Slušný, obětavý, přátelský chlap. Byli jsme oba u sboru dobrovolných hasičů i u výjezdové jednotky,“ vzpomněl starosta sboru dobrovolných hasičů v Moutnicích Jiří Dohnálek.

Gargula byl členem sboru moutnických dobrovolníků od osmi let. V obci sbor funguje už 134 let. Do tamního dění se stále zapojuje celá rodina. „Sourozenci, tatínek i jeho maminka je členkou,“ vyjmenoval Dohnálek. Gargulova manželka také stále žije v obci a podporuje akce tamních dobrovolníků.

Hasičské akce na Brněnsku: sté výročí v Bohunicích i dětský den v Obřanech

Dvaatřicetiletý Kožuský byl otcem tří dětí, nejmladšímu byly tehdy teprve čtyři měsíce. S manželkou si v té době stavěli rodinný dům v Nebovidech. „Oba dva měli život před sebou. Do poslední chvíle jsme doufali, že vyjdou z plamenů," řekl v roce 2002 ke svým kolegům Aleš Doubek.

U brněnských hasičů působil deset let. Postupně se vypracoval na velitele družstva, in memoriam byl povýšený do hodnosti kapitána. „Sloužili jsme na jedné směně. David byl veselý, hodný člověk, Jara to stejné. Chlapi, na které se dalo spolehnout. S Davidem bylo hodně legrace. I mimo pracovní činnosti," řekl po dvaceti letech od tragické události Deníku ředitel územního odboru Brno-venkov Stanislav Racek, který tehdy na místě také zasahoval.

Nejhorší je, když zemře hasič, říká Haid

Gargulův mladší bratr jde v Jaroslavových šlépějích. Je také profesionální hasič. „Jeho otec Josef Gargula byl donedávna také okresním i krajským starostou dobrovolných hasičů a také dlouholetým velitelem místního sboru dobrovolných hasičů,“ zmínil Dohnálek.

Tehdejší budovu kasína nahradilo obchodní centrum Letmo, které je otevřené od roku 2013. V místě vznikl také památník zemřelým hasičům. Má podobu hranolu z černého plechu, ve kterém jsou dva stíny představující dvě chybějící postavy hasičů v životní velikosti. Autorovi Adamu Krhánkovi pomáhali hasiči, kteří se osudového zásahu účastnili, a otec jednoho ze zemřelých Milan Kožuský.

Na místě, kde se tragédie před jednadvaceti lety udála, se každoročně koná pieta za účasti příbuzných a známých obou hasičů. „Byli jsme tam i letos si to připomenout, byl to náš kamarád,“ podotkl Dohnálek.

OBRAZEM: Pietním aktem uctili kolegy-hrdiny

Poslední pieta v lednu 2023 se uskutečnila podle mluvčího hasičů Mikošky už bez účasti nastoupených jednotek, jen za dobrovolné přítomnosti pamětníků, kolegů a známých. „S nástupem jednotek a pietním aktem jsme tento ceremoniál organizovali naposledy v lednu 2022. V uplynulých letech za přítomnosti rodin, bývalých kolegů a kamarádů položili hasiči květiny k památníku. Po minutě ticha se nastoupené jednotky vrátily ke svým vozům a odjely zpět na své základny," popsal Mikoška.

V Moutnicích se každoročně koná Memoriál poručíka Jaroslava Garguly. Jde o závody v požárním útoku pro muže, ženy i dorost.