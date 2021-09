Obyvatelé dvoupatrového domu s dvacítkou bytů stačili budovu opustit včas. „Vzhledem k tomu, že hořelo v těžko přístupném místě, vyhlásil velitel zásahu druhý stupeň požárního poplachu. Při požáru střešní konstrukce použili hasiči v dýchací technice speciální hasicí a řezací zařízení Cobra. S jeho pomocí do střechy vyřezávali otvory a hasili další skrytá ohniska. Pomáhala jim i termokamera. Příčina požáru je v šetření,“ řekl Deníku mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu před sedmou hodinou večer. Škodu odhadl vyšetřovatel předběžně na dva a půl milionu korun. Včasný zásahem však hasiči zachránili majetek v hodnotě 40 milionů korun. Podle mluvčí jihomoravské záchranky Michaely Bothové přijela pro dělníka, který se nadýchal zplodin, záchranka. Ještě předtím dostal od hasičů kyslíkovou masku. „Nebyl ve vážném stavu,“ řekla Bothová.

Do bytového domu, který developer vybudoval ze zchátralé budovy bývalých jeslí a později kancelářských prostor, se rodiny nastěhovaly zhruba před rokem. „V bytě máme vodu a popel. Ve střeše jsou díry. Nevím, za jak dlouho se budeme moct vrátit s dětmi zpět. Co na to mám říct,“ řekla se slzami v očích jedna z obyvatelek domu.

Adamovský starosta Roman Pilát Deníku řekl, že město má v případě nouze pro postižené rodiny připravené náhradní ubytovací prostory i stravování. „Jsme na to připraveni,“ uvedl Pilát.