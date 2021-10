Pro vyhlídky a rozhledny všeho druhu u nás právě teď panují zlaté časy: podobné byly snad jen na konci éry c. k. monarchie. Stavby určené k pohledům z výšky se nově budují i opravují a už je jich tolik, že určitě máte nějakou poblíž.

Zkuste vzít rodinu a pojednat výlet s nadhledem!

1. Hazmburk: Hrad milovaný Máchou

„Náš svatý Hanžburek mi kouká všemi okny až do postele,“ napsal v roce 1836 básník K. H. Mácha v dopise jednomu z přátel. Dnes je Bílá věž „Hanžburku“ používána jako rozhledna: vysoká je 26 metrů a skýtá nádherné výhledy na České středohoří, Říp či Bezděz.

2. Čertovy kameny: Jenom se nebát!

Čertovy kameny jsou asi 40 metrů vysoký skalní útvar poblíž Jeseníku. Výstup na vrchol skály je sice jištěn řetězy, ale trošku kuráže si vyžaduje. Odměnou je výhled až daleko do rovin Polska.

3. Lichnice: Láká vás Milada

Zříceniny hradu Lichnice na Chrudimsku zdobí nová rozhledna. Stejně jako ta původní, jež se před 20 lety rozpadla, nese jméno Milada. Měří 13 metrů a nabízí rozhled po Železných horách, Čáslavi, Kutné Hoře a dalších městech.

4. Hrádek Varnsdorf: Dvě země u nohou

Na vrch Burgsberg, ležící téměř na hranici s Německem u města Varnsdorf, chodí místní na výlety od nepaměti. V roce 1904 zde byla postavena krásná rozhledna s restaurací - areál byl nedávno pečlivě obnoven a znovu láká.

5. Milešovka: Vidíte až do Alp

Podle slavného německého cestovatele z 19. století Alexandra von Humboldta je výhled z Milešovky „třetí nejkrásnější na světě“. Z vrcholu téhle hory je možné vidět Krkonoše, Prahu a někdy i 300 km vzdálené Alpy!

6. Bezručova vyhlídka: Stavěla se natřikrát

Na kopci Brdy (467 metrů) u Kopřivnice zbudovali první rozhlednu už v roce 1934. Časem se ale rozpadla, stejně jako další rozhledna z roku 1981. Teprve 13,2 metru vysoká dřevěná věž z roku 2012 vydržela a láká turisty doposud.

7. Karlovy Vary: Rozhledna pro císaře

Karlovy Vary se pyšní několika vyhlídkami. Nejstarší rozhledna, která stále ještě stojí (nazvaná Vyhlídka Karla IV.) byla na místě oblíbené vyhlídky lázeňských hostů postavena v lesích nad městem už v roce 1876. Na svoji dobu to byla velice efektní a tvarově smělá stavbička: jde totiž o pseudogotický cihlový minaret - kopii rozhledny v severoněmeckém Schleswigu.

8. Kunětická hora: Výhled jako hradní pánové

Mohutný hrad pánů z Pernštejna byl v minulém století rekonstruován podle projektu Dušana Jurkoviče. Ten romanticky upravil i hradní věž, z jejíhož ochozu jsou vidět Orlické a Železné hory i Krkonoše..

9. Kalvárie: Po kolenou nemusíte

Na 398 metrů vysoký vrch s poutním místem nedaleko Litoměřic kdysi kajícníci lezli po kolenou. My můžeme vystoupat pěšky - odměnou nám bude pohled na široké panoráma Českého středohoří a Úštěcké kotliny.

10. Kamenná hlava: Shlíží na Šumavu

Vyhlídka Kamenná hlava u Českých Žlebů dovoluje nahlédnout do Bavor a dokonce až do 130 km vzdálených bavorských Alp.

11. Žernov: Nad Babiččiným údolím

Rozhledna otevřená v roce 2014 měří 18,5 metru a má pět pater, z nichž každé je vlastně samostatná vyhlídková plošina. Věž se tyčí nad Babiččiným údolím a je z ní znamenitě vidět na Krkonoše, Jestřebí hory, Polabí i Orlické hory.

12. Pálava: Vyjděte na korálový útes

V jihomoravské rovině působí „pohoří“ Pálava jako zjevení. Jak se sem vůbec dostalo? Jde o vápencový pozůstatek dávných teplých moří, která tu byla před miliony let. Dnes je Pálava mimo jiné skvělá přírodní rozhledna - vidíte z ní nejen Mikulov, ale při dobrém počasí někdy až do Vídně a do Brna!

13. Dolní Morava: Vzhůru do oblak!

Dolní Morava na Orlickoústecku se pyšní 55 metrů vysokou vyhlídkou Stezka v oblacích. Tato ve střední Evropě naprosto ojedinělá atrakce stála zhruba 100 milionů Kč! Otevřena byla předloni a už stihla přilákat desítky tisíc našich i zahraničních turistů.

14. Keprník: Jeseníky v celé své kráse

Hora Keprník má výšku 1 422 metrů, a je tak jednou z dominant Jeseníků. Vystoupat se na ni dá nejlépe od Červenohorského sedla - je to velmi příjemná túra. Završíte ji báječným rozhledem na Jeseníky, Rychleby, Zlaté hory, na polská jezera i na Orlické hory.

15. Tetínské vyhlídky: Žila tu kněžna Ludmila

Z příkrých skal nad Tetínem je řada nádherných výhledů do údolí Berounky. Ten nejkrásnější je ale od kostela sv. Jana Nepomuckého. Podle historiků poblíž stál i hrad kněžny Ludmily.

16. Ponorka a Žába: Kouzlo Českého Švýcarska

Hned dvě skalní vyhlídky skrývá Kunratický vrch u České Kamenice. Z obou je dobře vidět České středohoří a České Švýcarsko.

17. Ambrožova vyhlídka: Nad Labským dolem

Za příhodného počasí je Ambrožova vyhlídka v Krkonoších jednou z nejkrásnějších našich vyhlídek vůbec. Najdete ji pod Pančavskou loukou na turistické stezce mezi Labskou boudou a Vrbatovou boudou. Název dostala po ochránci přírody Jindřichu Ambrožovi.

18. Mariina vyhlídka: Navzdory bleskům

Vyhlídkový altánek na Mariině skále je jedním z nejoblíbenějších cílů turistů v Jetřichovických stěnách. Stojí tu už déle než 150 let. Za tu dobu byl mnohokrát zničen blesky, ale vždy zase znovu pečlivě obnoven.

19. Rožnov pod Radhoštěm: Rozhledna Jurkoviče

Už v roce 1896 navrhl Dušan Jurkovič rozhlednu ve stylu „selské secese“. Na Karlově kopci poblíž Valašského muzea v přírodě však byla půvabná stavba vysoká 31 metrů zbudována až v roce 2012.

20. Rabštejn: Žebřík vede skoro až do nebe

V podhůří Hrubého Jeseníku leží kopec Rabštejn a trosky stejnojmenného hradu. Výstup na zdejší skalní vyhlídku je trošku adrenalinový - část cesty totiž polezete v úzké průrvě po téměř svislém žebříku.

21. Bezděz: Král hradů

Dramatickou historií i básníkem Máchou proslavený královský hrad Bezděz je milovníky historie často nazýván „Králem českých hradů“. Samozřejmě, že na takto unikátním objektu nemůže chybět pořádná vyhlídka! Tady ji najdete na hlavní věži Bezdězu, která je vysoká 34 metrů. Kromě romantického okolí z ní je nádherný výhled i na Ještěd, České středohoří a Lužické hory.

22. Máj: Tam dole šumí stříbropěnná

Vyhlídka Máj je na skále tyčící se nad bývalými Svatojánskými proudy. Řeka Vltava pod ní protéká hlubokým skalnatým kaňonem, který se stáčí do tvaru podkovy. Je to jedna z vůbec nejhezčích vyhlídek na „stříbropěnnou“.

23. Erbenova vyhlídka: Bývala císařova

První rozhledna nad Ústím nad Labem byla zbudována už v roce 1889 a dedikována Františku Josefu I. Její zatím poslední verze se pak otevřela turistům v roce 2006.

24. Belveder: 130 metrů nad Labem

Nejstarší a prý i nejhezčí vyhlídkou v Českém Švýcarsku je Belveder. Nabízí kouzelný pohled do 130 metrů hlubokého kaňonu Labe.

25. Hardegg: Nejmenší město sousedů

V Národním parku Podyjí je řada nádherných vyhlídek. Co třeba vyrazit na vyhlídku na 90 metrů vysokém skalisku, z něhož shlížíme na řeku Dyji a městečko Hardegg? Toto nejmenší město Rakouska láká také na středověký hrad s expozicí o dobývání Mexika.

26. Cyrilka: Uvidíte i Trúbu

Cyrilka je dřevěný vyhlídkový altánek na skále Podstupně nad beskydskými Pustevnami. V altánu postaveném v roce 1893 je malovaná panoramatická mapa výhledu. Uvidíte odsud Pustevny, celé Beskydy a také slavnou štramberskou Trúbu.

27. Orlík: Putujte za červeným praporem

Rozvaliny hradu Orlík nad Humpolcem obohatilo do věže vložené točité železné schodiště: po 104 schodech vystoupáte do výšky 22 metrů, odkud spatříte třeba Lipnici, Blaník či Křemešník. Rozhledna je otevřená pouze za příhodných klimatických podmínek, které signalizuje červený prapor se znakem pánů z Dubé na věži.

28. Rovnina: Z vysílače

Rozhlednu Rovnina najdete u Uherského Hradiště na věži s vysílači mobilního operátora. Z výšky 24 metrů se nabízí výhled na hrad Buchlov, Chřiby a Bílé Karpaty.

29. Vyhlídky Hořákova a Husníkova: Krásné Maloskalsko

Nad Jizerou na vás v Besedických skalách čekají dvě vyhlídky na Maloskalsko. Odkud vzaly jména? František Hořák tu byl řídící učitel, pan Husník, ředitel Aera Vysočany, věnoval železo na zajištění vyhlídek.

30. Cornštejn: Rozhled jedna bašta

Ruiny hradu Cornštejn nad Vranovskou přehradou byly upraveny pro milovníky krásných pohledů. Vyhlídkovou plošinu má nově dělostřelecká bašta, na hradbách jsou zas vyhlídkové ochozy.

31. Chodaublick: Pod Liščím vrchem

Skalní výběžek pod Liščím vrchem nad obcí Tatrovice ukrývá vyhlídku Chodaublick, z níž je báječný výhled až k Sokolovu. Vyhlídka bývala častým cílem vycházek německého obyvatelstva.

32. Skokanský můstek: Areál V Popelkách

Na rekonstruovaném můstku K-70 v Lomnici nad Popelkou se v zimě skáče a v létě turisté šplhají do vyhlídkového ochozu ve výšce 28 metrů. V dohledu sice není žádná „superatrakce“, ale i tak je tu velice hezky.

33. Červený kámen: Ještěd na dlani

Z vyhlídky Červený kámen na ještědském hřebeni nádherně uvidíte nejen samotný Ještěd, ale i město Liberec a hory, které ho obklopují.

34. Devět mlýnů: Ten Šobes! To víno!

Vyhlídka Devět mlýnů stojí v Národním parku Podyjí nad místem, kde před válkou skutečně devět mlýnů bylo. Nezbyl ani jeden. Zato je zde líbezný výhled na mytickou vinici Šobes a meandry Dyje, které připomínají Amazonii.

35. Alšova vyhlídka: Tady se to tvořilo…

Skála s vyhlídkou leží nad Únětickým potokem v Tichém údolí. Je odtud skvělý výhled na Kozí hřbety. Také však je zde božský klid, který sem často vábíval malíře Mikoláše Alše, jenž tu vytvořil řadu kreseb.

36. Karlovy Vary: Mayerův gloriet

Jelení skok je jedním z nejznámějších míst Varů. V roce 1804 na něm nechal karlovarský rodák, bohatý vídeňský obchodník Mayer postavit dřevěný altánek, který dnes nese jeho jméno.

37. Ořešník: Po skále ke kříži

Skalní vyhlídka Ořešník se tyčí nad obcí Hejnice do výšky 800 metrů. Přístup je sem po schodech vytesaných do skály. Na vrcholu stojí kříž, postavený mnichy z hejnického kláštera.

38. Sněžka: Jenom nesmí být mlha

Z nejvyšší české hory Sněžky (měří 1 603 metry) je samozřejmě největší rozhled. Je vidět až do Jeseníků či na Trosky v Českém ráji. Nadšenci tvrdí, že za dobrých podmínek dohlédnou až do Prahy!

39. Vartovna: Uprostřed lesů

Valašsko je kraj pro vyhlídky a rozhledny jak dělaný. Jednou z nejnovějších je nedávno otevřená Vartovna, jejíž elegantní kovová spirála se vypíná do výšky 37 metrů. Z této supermoderní rozhledny je vidět mimo jiné i řada valašských pozoruhodností.

40. Sloupský okruh: Hned osm vyhlídek

Pouhé čtyři kilometry měří Sloupský vyhlídkový okruh (Sloup v Čechách), a přesto vás dovede na osm vyhlídek nejrůznějších typů! Která z těchto vyhlídek se vám zalíbí nejvíce? Nám ta pojmenovaná Na stráži - strmý skalnatý ostroh ukončený na vrcholu pískovcovou plošinou.

41. Rabyňská vyhlídka: Slapy očima ptáků

Na vyhlídku nedaleko obce Nová Rabyně se pohodlně dostanete i autem, je zde také stánek s občerstvením. Hlavní atrakcí však je bezesporu krásný výhled na Slapy!

42. Humboldtova vyhlídka: To tu ještě bylo krásně

Věřili byste, že severní Čechy považovali za jednu z nejkrásnějších krajin světa i velikáni typu Humboldta, Schillera či Goetha? Na prvně jmenovaného si můžete vzpomenout při návštěvě jeho vyhlídky na Bukové hoře.

43. Králův stolec: Záchrana před Turky

Na ostrohu nad znojemskou přehradou je vyhlídka, odkud prý v roce 1683 sledoval polský král Jan III. Sobieski, jak jeho vojska táhnou zachránit Evropu před Turky.

44. Rudolfův kámen: Panoramatický výhled

V Jetřichovických skalách je velmi oblíbená vyhlídka Rudolfův kámen: je z ní krásný kruhový výhled. Výstup na vyhlídku je sice trochu náročnější, za pohled shůry to ale stojí.

45. Svatý Jan pod Skalou: Užijte si ptačí perspektivu

Vápencová stěna se nad městečkem a klášterem vypíná do výšky 210 metrů - je z ní opravdu fantastický výhled. Na vrcholu skály stojí kříž, který prý poustevníku Ivanovi daroval sv. Jan Křtitel.

46. Klostermannova vyhlídka: Údolí dvou řek

Z Klostermannovy vyhlídky u kouzelné šumavské vesnice Srní je výhled jak na Dračí skály, tak do údolí hned dvou řek: Vydry a Křemelné.

47. Rozhledna Hanse Kudlicha: Díky za zrušení roboty

Poblíž severomoravského Úvalna stojí od roku 1913 rozhledna vysoká 22 metrů, zbudovaná na počest poslance Hanse Kudlicha, který se zasloužil o zrušení roboty.

48. Dřevěná vyhlídka: Plazy na Rakovnicku

Pozoruhodným řemeslným dílem je celodřevěná a navíc ještě pouze ručně opracovaná vyhlídka u Plazů na Rakovnicku. Na stavbu byly použity modříny a duby z okolních lesů. Klády se zvedaly lany, ne jeřáby.

49. Střekovská vyhlídka: Bývalá pozorovatelna

Moderní osm metrů vysoká rozhledna otevřená v roce 2009 stojí na místě bývalé protiletecké pozorovatelny.

50. Vyhlídka Krakonoš: Čistá krása hor

Na východním okraji Kozích hřbetů leží ve výšce 1421 metrů nenápadná vyhlídka - Krakonoš. Je tu stůl, lavice a dřevěná deska s vyrytou mapou panoramatu Krkonoš. Ideální místo pro svačinu během delší túry - při vychutnávání občerstvení se budete radovat z nádherných výhledů na Sněžku, Luční horu a Luční boudu, Medvědín či Pláně.

