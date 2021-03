Zetor je známá firma v České republice i ve světě. Už v minulosti o ní vznikaly i písně. Je výhoda nebo nevýhoda, že je Zetor prověřená značka?

Určitě je to výhoda. Hodně lidí a fanoušků si získalo lásku k Zetoru. To nás motivuje a posouvá dál. Existuje norská skupina, která má píseň o Zetoru, v Helsinkách je významný bar Zetor. V některých zemích mají pro slovo traktor vyloženě název zetor. Zetor je příběh několika generací. Od dědy přes otce po syna.

Jaký model byl v historii Zetoru nejslavnější?

Určitě Zetor 25. Traktor byl jednoduchý a perfektně konstrukčně vyrobený. Jeho životnost byla neuvěřitelná až do dnešní doby. Pětadvacítek se v prvním roce prodalo přes 3500 kusů. V roce 1961 opustilo továrnu 160 tisíc kusů, z toho sto tisíc do zahraničí. V novodobé historii je populární i model Major. V roce 2017 jsme ho představovali v novém designu. V BBC se o něm psalo jako o nejvíce sexy traktoru na světě. Byl to významný krok. Nyní už mají tyto prvky designu všechny naše modely.

Technické podmínky jsou nyní jiné než v roce 1946. Za tu dobu se firma dočkala velké proměny.

Určitě je to jiné. I co se týče předpisů a legislativy. Komfort je větší. Je to jako když jsme dříve telefonovali z telefonních budek a dneska má každý mobil. Jen za éru, co já jsem v Zetoru, za deset let minimálně o třicet procent vzrostla náročnost na výrobu.

Do roku 1989 byl Zetor vlastně jediným výrobcem traktorů v Československu. Jak ovlivnila chod Zetoru revoluce?

Zetor musel okamžitě začat konkurovat zahraničním značkám. Od roku 1989 to bylo složité období. Stabilizace firmy začala v roce 2002, kdy firmu přebrala skupina HTC Investments. Museli jsme vybudovat nové standardní obchodní kanály, marketing, servisní centra. Konkurence měla v tomto směru obrovský náskok.

V roce 2018 jste avizovali, že propustíte 260 zaměstnanců, byl to jeden z nejhorších roku v historii firmy?

Nestihli jsme na začátku roku 2018 zavést některé bezpečnostní legislativní prvky. Měli jsme jen jeden nebo dva modely, se kterými jsme mohli pracovat. Navíc byly přes léto největší požáry ze sucha. Trhy se nám zastavily, farmáři nekupovali traktory. Hledali jsme úspory, nejen v řadách zaměstnanců, ale i jinde. Na konci roku jsme nakonec propustili 145 lidí. Nebyla to pro nás příjemná situace. Ještě první půlrok 2019 jsme se potýkali s následky.

Jak firmu za poslední rok ovlivnil koronavirus, ať už ve výrobě, nebo prodeji?

Pro nás to začalo ve druhém čtvrtletí minulého roku. Trhy se zastavily, propadly se nám prodeje. Měli jsme i výpadek od dodavatelů. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí jsme se na trhu opět dostali do standardu. Aktuálně největší problém je v dodavatelských firmách. Váznou nám dodávky a natahují se nám termíny. Ve firmě jsme informovali o základních opatřeních. Od března jsme také rozběhli testování, v pondělí 8. března jsme měli otestovanou celou firmu. Jsme plus minus pod jedním procentem pozitivních. Každý týden s ním budeme pokračovat, vytvořili jsme dvanáct testovacích míst a za půl dne máme celou firmu otestovanou.

Kolik máte nyní zaměstnanců?

Aktuálně jsme na úrovni 450 lidí ve firmě, v dceřiných společnostech pak máme dalších jednašedesát zaměstnanců.

Plánujete začít s výrobou nových modelů traktorů?

Aktuálně se věnujeme inovacím našich produktů. Máme už schválený také nový program, který nazýváme novou generací traktorů. Přibude třeba nová generace převodovek. Na trhu by měla být vidět od roku 2023 do roku 2025. Zaměřili jsme se na užitkovou hodnotu. Stále chceme udržet Zetor v jednoduchosti, přijatelnosti pro zákazníky.

Kolik vyrobíte traktorů ročně?

Konkrétní čísla za minulý rok ještě nemáme, ale výroba v roce 2020 byla výrazně vyšší než v roce 2019, protože tehdy jsme měli menší výrobu a větší prodej, abychom vyprázdnili sklady po krizi v roce 2018. Koronakrize nám způsobila problém v prodeji hlavně u našeho ruského partnera. V roce 2020 jsme byli ve výrobě na úrovni okolo 1700 traktorů.

Do jakých zemí Zetory dodáváte?

Nejvýznamnější trh je český a slovenský, tradičně vyvážíme do Polska. Traktory prodáváme i do Pobaltí, na Balkán nebo do USA. Aktuálně prodáváme do zhruba 140 zemí světa.

Kam ještě chcete proniknout?

Chceme směřovat do východní Asie, Afriky a Jižní Ameriky, tam vidíme velký prostor. Historicky je tam Zetor velmi známý. Velký potenciál cítíme v Myanmaru, Filipínách, Bangladéši. Máme i dceřinou společnost přímo v Indii.

Jak klíčové jsou pro vás z hlediska prodeje veletrhy jako Techagro?

Považujeme světové výstavy za klíčové, uzavíráme tam důležité kontrakty. Dokázali jsme se přeorientovat na demotraktory. Každý traktor musí obejít minimálně pět zákazníků, musí udělat nějaké motohodiny. Chceme mít kontakt se zákazníkem a chceme mu traktor ukázat v praxi. Tímto se snažíme nahradit výpadek ve veletrzích. Navíc na trhu vždy bojujete s konkurencí. Ani ta na veletrzích nyní být nemůže.

Jaké akce plánujete k pětasedmdesátiletému výročí Zetoru?

Musíme se přizpůsobit současné době, přesunuli jsme se do online prostředí. Vytvořili jsme speciální logo k výročí a další materiály, které budeme postupně zveřejňovat po celý rok na našem speciálním webu. Spustili jsme už 3D prohlídky našich traktorů. Máme připravená videa i fotografie od našich zákazníků či zaměstnanců. Uvidíme, jaký bude stav pandemie v třetím čtvrtletí, podle toho se budeme dále rozhodovat.