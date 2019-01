Blanensko – Část dětského hřiště a nová okna do školy. To vše můžou letos pořídit Křetínští z peněz ušetřených za elektrickou energii. Statisícové úspory hlásí i velká města na Blanensku. Ta ale peníze navíc rozpouští především v dalších výdajích z rozpočtu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Zhruba sto tisíc loni ušetřili v Křetíně za elektrickou energii. „Úspora je úplně viditelná. Teď jsme už druhým rokem vybrali nejlepší nabídku. Princip je jednoduchý. Oslovíme třeba pět dodavatelů, oni pošlou nabídku, my jim to pak vrátíme, oni ji zase upraví a tak dokola, dokud pro nás nabídka není přijatelná. Licitace trvá asi měsíc, nakonec vybereme nevýhodnější nabídku a výsledkem jsou velké úspory. Výhodná je pro nás i smlouva na pouhý rok. Pokud zůstanou dobré podmínky, můžeme smlouvu i prodloužit, ale takhle je to zatím výhodnější,“ vysvětlil starosta Křetína Jan Halata s tím, že firma, která obci dodává energii letos, loni v jejich výběru skončila až mezi posledními.

Za ušetřených sto tisíc chtějí Křetínští vylepšit některá místa v obci. „Peníze dáme do několika nových oken ve škole. Část peněz půjde i na dětské hřiště, které zakládáme,“ přiblížil plány Halata.

Asi milion a čtvrt za energie ušetří také v Boskovicích. Tam nevybírají podle nejlepších nabídek, ale energie nakupují ve velkém na burze. Zatímco loni jim makléři zajistili levnější elektřinu, letos platí méně i za zemní plyn. „Ten se pro nás stal zajímavějším především v okamžiku, kdy jsme ho zavedli na zimní stadion,“ připustil Petr Vychodil z majetkového odboru města s tím, že úspory energií jsou viditelné a město proto hodlá licitací nabídek na burze využívat i v dalších letech.

Více než milión korun navíc ale město nepoužije na nic konkrétního. „Tento balík ušetřených peněz je společný pro město i jeho organizace, které se o něj podělí. Při plánování rozpočtu se ale s úsporami počítalo, takže se částka rozpustila do dalších výdajů města,“ dodal Vychodil.

Zemní plyn pro Boskovice nakupuje soukromá společnost, která se městu stará o energetické hospodaření. Kvůli možnosti levnějšího nákupu velkého balíku energie sdružuje i další města v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Rozhoduje objem

Nákup energie se totiž vyplatí jen velkým městům nebo svazkům obcí, které potřebují výhodně nakoupit obrovské množství energií. „Platí, že čím větší objem potřebujete, tím je obchod úspěšnější. Burza se tak nevyplácí třeba malým vesnicím s nízkým odběrem. Ze sjednané částky navíc určité procento padne na náklady a poplatky,“ vysvětlil Štěpán Brus, ze společnosti, která se nákupy na burze zabývá.

Čtvrt milionu letos ušetří i v Blansku. Od prvního dubna totiž i oni platí méně za elektřinu. „Máme nyní hodně výhodnou cenu, je to asi o sto korun méně za megawatthodinu, než jsme platili předtím. Elektřinu spotřebují v podstatě všechny městské objekty, i školy a sportoviště. Jen nemocnice si jako velkoodběratel musí výhodné ceny na burze zajistit zvlášť,“ vypočítal blanenský starosta Lubomír Toufar.

Přes půl milionu ušetří i Letovičtí. „Vypověděli jsme všechny smlouvy s dosavadními dodavateli. Navíc máme smlouvu jen na rok, což nám také vyhovuje, protože dříve chtěly firmy úvazky třeba na deset let, což nebylo výhodné,“ uvedl místostarosta města Radek Procházka.