Obdělávají na sedm hektarů vinohradů. Ročně lahvují až čtyřicet tisíc sedmiček vína. Ty nyní kvůli pandemii koronaviru nedobrovolně zrají ve sklepích a čekají na své konzumenty. Rodinné vinařství Gréger z Rakvic na Břeclavsku přitom není jediným na jižní Moravě, které se potýká s úbytkem prodeje. „Koronavirová krize nám působí velký pokles prodejnosti. Nyní jsme na dvaceti až třiceti procentech ve srovnání s jarními měsíci loňského roku. Jaro je přitom standardně obdobím, které je pro prodej vína bezpochyby nejlepším,“ sdělil vinař Michal Gréger.

Jejich vinařství má množství koncových zákazníků a je prakticky závislé na výdělcích z větších akcí, kterých se pravidelně účastní. „Jezdíváme do Prahy na akce, kde denně projde několik tisíc lidí. Zhruba pět šest akcí ročně pak absolvujeme takových, které navštíví i patnáct tisíc lidí. Kromě toho až dvacetkrát do roka děláme degustace například v restauracích, kterých se zúčastní až padesát lidí. Jsme schopní tam prodat i pět set lahví vína. A to nepočítám degustace, které míváme u nás v Rakvicích ve sklepě. To vše nyní padlo,“ vyjmenoval Gréger.

Na patnácti až dvaceti procentech běžných tržeb je aktuálně i Rodinné bio vinařství Špalek, které hospodaří na dvanácti hektarech vinic na Kraví Hoře u Znojma. „Jsme na tom bledě, ale ne zase tak špatně. První dva týdny byl trh s vínem otřesen, naštěstí fungují vinotéky a také funguje e-shop, na kterém nakupují soukromí zákazníci. Přesto můžeme mluvit o dvaceti procentech meziročních tržeb. To my v této situaci stále považujeme za úspěch,“ řekl Marek Špalek, který se ve vinařství stará o obchod a marketing.

Prodej vína v době pandemie koronaviru

Propad v prodejnosti způsobený vlnou šíření koronaviru zaznamenal i Vinařský fond České republiky. „Je to propad jen těžko nahraditelný. Dochází k němu u vinařských firem, které jsou zvyklé vyjíždět, orientují se na různé akce, festivaly, košty a na přímý kontakt se zákazníky. To nyní chybí. Naopak se více daří takovým firmám, především větším, které se zaměřují na prodej v řetězcích. Ty jsou nyní otevřené a víno z nich je tak logicky dostupnější,“ porovnal ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Šanci vidí v prodeji online. „Dáváme dohromady e-shopy, aby lidé věděli, kam se podívat, kde mohou objednat vína online. Kromě toho víme o dalších, které vznikají a jejichž cílem bude právě podpora tuzemských vín, což je nyní velice důležité. Pokud se vinaři účastnili degustací, jistě pečlivě sbírali i kontakty, nyní je vhodná doba oslovit aktivně právě tyto potenciální zákazníky,“ poradil Machovec.

O takzvaný bezkontaktní prodej se nyní snaží například Vinařství Josef Valihrach z Krumvíře na Břeclavsku. „Pokles v prodeji máme i my výrazný, nejsme sice na třiceti procentech, ale ani ne na osmdesáti. Řada našich zákazníků se nám v této krizové době ozvala, že by nás ráda podpořila a vína si koupila. Již několikrát jsme je proto předali bezkontaktně. Zkrátka jsme je připravili na předem domluvený den a hodinu a zákazníci si je jen vyzvedli, aniž bychom se s nimi vůbec potkali. Počet takovýchto objednávek nám stoupá. Za takovou podporu jsme moc rádi,“ okomentoval Josef Valihrach mladší.

Některé vinařské firmy mohou mít podle ředitele Vinařského fondu v době pandemie koronaviru potíže i se splácením úvěrů. „Mnohé z nich totiž zainvestovaly do nových technologií a splácet pochopitelně musejí. Zákazníci je pak mohou podpořit například tím, že před lacinými víny ze zahraničí dají přednost právě těm jejich,“ poukázal Machovec.

Mnozí vinaři již uvažovali i o bezúročné půjčce. Upozorňují ale na nemožnost ji získat. „Chodíme do práce a jedeme z finančních rezerv. Zvažovali jsme půjčku se spoluúčastí státu, ale pro nás se žádná možnost překlenout tento kritický čas nerýsuje. Zrušení všech akcí jako jsou výstavy, otevřené sklepy a další nám bere výraznou část tržeb,“ podotkl vinař Špalek.