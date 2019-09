Jižní Morava – Podprůměrná až bídná. Tak hodnotí letošní snůšku medu včelaři na řadě místech v kraji. Někde stočili i o polovinu medu méně než loni. Na vině bylo studené jaro a sucho.

Včelař. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Včelaři se museli na jihu Moravy vypořádat také s morem včelího plodu. Ten se objevil na několika místech v okresech Břeclav, Brno-venkov a Blansko. Zlikvidoval desítky včelstev. „Že by to razantně zahýbalo s cenou medu si nemyslím. Z celkového počtu jedenácti dvanácti tisíc včelstev na okrese je to jen zlomek. Včelaři ale zřejmě zdraží. Předpokládám že v průměru o deset maximálně dvacet korun za kilo. Nebude to nic dramatického. Snůška byla podle dosavadních odhadů na řadě míst letos slabší. Hlavně ta jarní,“ uvedl jednatel okresního výboru Českého svazu včelařů Blansko Josef Hanuška.