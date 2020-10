Soukromý zemědělec Roman Koutek z olomoucké městské části Topolany pěstuje sóju už od roku 2008. Netradiční plodina má pro něj hned několik předností.

„Seje se od poloviny dubna do poloviny května a sklízí na přelomu září a října, což je pro mě, protože hospodařím sám a nemám žádné zaměstnance, výhodné. Ostatní plodiny se sejí i sklízejí dříve. Já si díky tomu všechny polní práce rozložím tak, abych je ve správný čas stihl. Dalším přínosem je také fakt, že výrazně zlepšuje kvalitu půdy, díky tomu ušetřím hnojivo. Navíc je po sóje pořád stabilní poptávka,“ popsal Roman Koutek, který také zastává funkci předsedy Asociace soukromého zemědělství na Olomoucku.

V Topolanech hospodaří na přibližně 70 hektarech půdy, sóju každoročně pěstuje na deseti až dvaceti hektarech. Využívá přitom kanadské odrůdy, které nejsou geneticky upravené. Z každého hektaru sklidí okolo dvou až tří tun sóji. Léta ji pěstuje na osivo, které pak dodává odběratelům. Letos se ale pustil do zpracování vlastní úrody.

Vlastní olej i "oříšky"

„Olej lisujeme zastudena a pak jej šetrně filtrujeme. Z metráku bobů získáme asi deset litrů oleje. Jsme zřejmě jediní v republice, kdo tímto způsobem zpracovává vlastní sóju. Vyrábíme také slané pražené ´oříšky´, které jsou energeticky velmi hodnotné a ve srovnání s burskými oříšky za sebou nezanechávají žádnou uhlíkovou stopu,“ řekl zemědělec.

O tom, že bude svou úrodu nejen prodávat dál, ale také sám zpracovávat, přemýšlel Roman Koutek poměrně dlouho. Léta svým kolegům přednášel o tom, že to, co vypěstují, by měli v ideálním případě také sami zpracovat.

„Jsem moc rád, že se mi to konečně podařilo. Náš sójový olej a ´oříšky´ budeme nabízet na farmářských trzích a dodávat do prodejen zdravé výživy, aby si je lidé z Hané mohli také přímo v regionu také koupit. Olej je ideální do salátů a studené kuchyně. Vařené boby si doma přidáváme do salátů. V Asii se na přípravu jídel využívají také mladé sojové lusky. Pokrutiny jsou krmivem pro hospodářská zvířata, část je možné zpracovat pro lidskou výživu, například jako součást známé sojové tyčinky,“ popsal další možnosti využití Roman Koutek.

Sója

- luskovina s vysokým obsahem proteinů

- rostliny jsou podle druhu odrůdy vysoké od 70 do 150 cm

- na každé rostlině je osm až dvanáct pater lusků

- v každém lusku jsou dva až čtyři boby

- v potravinářství se většinou používají boby žluté barvy



Sojový olej

- má tmavě žlutou barvu a výraznou sójovou chuť

- je cenným zdrojem nenasycených tuků a lecitinu

- obsahuje také vitamíny skupiny B, E a K, draslík, železo, fosfor a aminokyseliny

- hodí se do salátů, zálivek, dresinků, do dušených jídel či polévek

- není vhodný na smažení