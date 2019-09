Nákupní centrum Olympia Brno slaví dvacet let. Navzdory konkurenci neztrácí na popularitě a láká i lidi ze zahraničí. Nově nabídne také vylepšené promítání.

Nákupní centrum Olympia Brno | Foto: Deník / Attila Racek

Při nakupování někteří nachodí kilometry, aniž by při tom museli vyjít zpod střechy. Do největšího jihomoravského obchodního centra, Olympie Brno, míří návštěvníci už dvacet let.