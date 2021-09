Ekonom Pelc v nadcházejících měsících zvyšování počtu lidí bez práce už nepředpokládá, očekává spíše stagnaci nebo mírný úbytek nezaměstnaných. „Další zpomalování ekonomiky by už představovalo velký problém. Pokud nedojde na podzim k zásadnímu lockdownu, což už představitelé vlády odmítají, rozjezd ekonomiky bude pomalu nabíhat," komentoval.

Dlouhodobý nedostatek českých pracovníků je v zemědělství. Stejné je to i v Habánských sklepech ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. „Nejvíce pracovníků poptáváme na vinicích. Tam máme dlouhodobě nasmlouvané pendlery ze Slovenska, kteří k nám mohli jezdit i přes omezení na hranicích. Nastoupilo k nám pár Čechů, kteří kvůli koronavirovým opatřením ztratili práci, ale byly to spíše krátkodobé práce a brigády," sdělil ředitel firmy Josef Svoboda.

Podle Čeňka Absolona je v Brně nadále nedostatek kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. „Hlad po IT specialistech se ještě umocnil, když v období koronavirové pandemie akcelerovala digitalizace průmyslu i služeb," zmínil.

Lidí bez práce bylo ke konci srpna v Jihomoravském kraji o dvě stě méně než o měsíc dříve.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková Od zástupců firem z regionu ví, že jim zaměstnanci scházejí. „Lidem se z jakýchkoliv příčin nechce pracovat. Nechtějí nastoupit do práce ze zdravotních důvodů, mají invalidní důchod. Jsou v takzvané šedé zóně, někteří hovoří o tom, že může jít až o třetinu nezaměstnaných. Velké procento je i zdravotně omezených a pro tuto skupinu tady není nabídka pracovních míst,“ zmínil Švagerka.

Na Hodonínsku je to podle jeho kolegy z tamní hospodářské komory Michala Švagerky stále odkaz průmyslových změn po roce 1989. „Na jedné straně máme skoro pět a půl tisíce lidí v evidenci, ale i velký počet volných pracovních míst ve firmách,“ upozornil.

Nejvyšší podíl lidí bez práce na jihu Moravy byl k poslednímu srpnu v Brně a na Hodonínsku, a to necelých pět procent. „Vyšší nezaměstnanost v Brně je daná především tím, že stahuje zaměstnance z okolních okresů. Díky tomu se v nich zvedají statistiky a zaměstnanost. Jde o desítky tisíc lidí,“ vysvětloval ředitel Regionální hospodářské komory v Brně Čeněk Absolon.

