Nevěsta jako z internetu? Málokdy vyjde představa z fotky a realita, říká Rájová

Ve svém salónu Svatební ráj na Palackého náměstí ve Slavkově nabízí Michaela Rájová nevěstám především půjčení šatů, doplňků, ale také cenné poradenství pro jejich důležitý den. Letos v říjnu to je již devět let, co ho otevřela. Sama si vzpomíná, že s oborem se mohla zblízka seznamovat už odmala. Nenapadlo by jí však tehdy, že se její život bude ubírat tímto směrem. „Moje matka měla vlastní salón v Mostě, kde jsem vyrůstala. Sama jsem to tehdy nechtěla dělat,“ podotýká.

Michaela Rájová radí ve svém salónu Svatební ráj na Palackého náměstí ve Slavkově. | Foto: archiov salonu Svatební ráj