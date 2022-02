Po vzoru rodičů vyrábí přikrývky a polštáře. Trendem jsou přírodní materiály

„Mojí nosnou myšlenkou je servis založený na spolehlivosti a pečlivosti. I když se řada lidí snaží vyčistit třeba koberec či sedačku „podomácku“, často zjistí, že to prostě není ono. Přece jenom zkušenosti našich zaměstnanců a také kvalitní čistící prostředky pro údržbu všech možných povrchů udělají své. Pro mě je důležité, že ta práce je za vámi prostě vidět, a to mě baví,“ vysvětluje majitel firmy s tím, že si zakládá na individuálním přístupu.

Hektické předvánoční týdny jsou pro úklidovou firmu významným časem. Pokud máte velký dům nebo třeba jen malý byt a málo času, je podle Miroslava ideální oslovit úklidovou firmu.

„Od mytí oken, vyčištění všeho, co je potřeba uklidit a uvést do luxusního stavu, a to od vysávání, utírání prachu či mytí oken až po čištění koberců nebo vytírání společných prostor v nebytových i bytových prostorách. My sice neprovádíme úklid domácností ve smyslu běžného úklidu, vše je na domluvě s klientem. Poslední roky si klienti oblíbili i dárkové poukazy k Vánocům. Důležitá je pro podnikání v tomto oboru stálá síť klientů, kteří se pak vracejí,“ potvrzuje vyznavač horské cykloturistiky, spaní v přírodě či hry na kytaru. V předvánočním období také jeho firma často využívá brigádnic, které má již prověřené a je tak schopna zaručit, že odvedou kvalitní práci.

A aby toho neměl málo, připravuje ještě rozjezd čištění interiérů a kompletní mytí aut. Momentálně tak řeší výběr prostor pro tuto novinku. V tomto oboru je sice na Ústecku několik firem, které jsou již zavedené, ale Miroslav si stojí za svojí filozofií založené na kvalitě, preciznosti, cenové dostupnosti a spolehlivosti.

„Jsem optimistou. V našem oboru je nutná také poctivost. Nevím, jak konkurence, ale my si na ní zakládáme. Samozřejmě veškeré podnikání v dnešní době komplikuje covid-19 a nás také stále zasahuje. S tím souvisí i obavy některých zákazníků a komplikovanější rozhodování při výběru úklidové firmy.“

Současné dění ohledně pandemie se snaží si moc nepřipouštět. Člověk už pak prý totiž často ani neví, co může a co ne.Velkým tématem je v posledních letech také ekologie a šetrný přístup k přírodě. „I když mnoho odpadu nevyprodukujeme, užíváním ekologických látek a tříděním použitých materiálů jdeme tomuto trendu vstříc. Další výhodou je, že takto kvalitně ošetřený povrch pak stárne pomaleji.“

Konkurence je v tomto odvětví velká, proto rozhodují i recenze publikované na sociálních sítích stejně jako „šuškanda“ přímo mezi zákazníky. „A z toho už kvalitní firmu poznáte, ať už jde o jakýkoli obor podnikání. Často kladné ohlasy vnímám jako velké zadostiučinění. Mezi hřejivá ocenění řadím třeba nedávný poukaz na pizzu od majitele velké ústecké pizzerie či rýmovník a med od sestřičky zdejší nemocnice,“ říká s úsměvem podnikatel.

Firma podle něj nabízí také další důležitý prvek, kterým jsou prověření zaměstnanci, což je pro klienty v této době důležité. Nezbytnou součástí je i kontrolní systém zahrnující pečlivou fotodokumentaci a podrobný popis jednotlivých úkonů.

Při pohledu na svoji provozovnu přitakává, že nejlepší odměnou za práci je čas strávený s dcerkou a přítelkyní, ale třeba taky projížďka na kole, což je jeho velký koníček, a samozřejmě poté nesmí chybět půllitr oroseného pivka.