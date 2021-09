V některých odvětvích je tak situace ještě horší, než před koronavirovou pandemií. Například ve stavebnictví. „Nedostatek vhodné pracovní síly tak přispívá k tomu, že zotavení po pandemii bude pomalejší, než by ideálně mohlo být. S nedostatkem vhodné pracovní síly se potýká i průmysl, který však čelí i dalším závažným obtížím, jako jsou výpadky v dodávce komponent nebo růst cen vstupů," doplnil Kovanda.

Lidí bez práce bylo ke konci srpna v Jihomoravském kraji o dvě stě méně než o měsíc dříve.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková Podle ekonoma Lukáše Kovandy je srpnová míra nezaměstnanosti v celé republice nižší, než byly původní odhady. „V České republice je však největší počet volných pracovních míst, a to více než 363 tisíc. Tento údaj znatelně překonává předpandemické maximum, dosažené v únoru 2020, kdy počet neobsazených pracovních míst činil necelých 352 tisíc," vyčíslil Kovanda.

Podíl nezaměstnaných na jihu Moravy zůstává na čtyřech procentech. Nejmenší je na Vyškovsku, a to 2,5 procenta, naopak nejvyšší zaznamenali v Brně a na Hodonínsku, a to necelých pět procent. „Oproti minulému roku se obnovily, díky podpoře ze strany státu a programům, ekonomické aktivity v oblastech, které pandemie postihla nejvíce. Tedy v gastronomii, hotelnictví, ve službách nebo například v dopravě,“ zmínil generální ředitel úřadu práce Viktor Najmon.

Zatímco ke konci července zhruba dvě stě lidí bez práce v Jihomoravském kraji přibylo, ke konci srpna zhruba stejný počet nezaměstnaných naopak ubyl. Vyplývá to nejnovějších údajů, které v pondělí zveřejnil úřad práce. Bez práce bylo k poslednímu srpnu na jihu Moravy 32 815 lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.