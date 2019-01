Jižní Morava – Za svou pětatřicetiletou praxi jsem tohle na trhu práce nezažil, přiznal jednatel firmy Las-pro z Rousínova na Vyškovsku Zdeněk Dostal. „Sehnat kvalitní lidi je boj, chybí nám nyní asi šest zaměstnanců, Problém máme už zhruba dva roky, jelikož na naši práci neexistuje automatizace a patnáctiprocentní nárůst mezd také tolerovat nemůžeme,“ tvrdí Dostal. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji dosahovala v loňském roce rekordně nízkých hodnot, nedostatek lidí pocítily firmy napříč obory.

Zprostředkování zaměstnání. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Trh práce ovlivňoval stabilní rozvoj české ekonomiky, což se projevilo v růstu volných pracovních míst. „Zaměstnavatelé na jižní Moravě mají v současnosti největší zájem o zaměstnance ve výrobě, dělníky v oblasti výstavby budov, uklízeče, montážní dělníky a řidiče nákladních automobilu,“ shrnula mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.



Pozitivní je podle ní to, že lépe našli práci lidé starší padesáti let nebo osoby se zdravotním postižením.



Naopak firmy z nízké nezaměstnanosti radost nemají. Až patnáct řidičů chybí dopravní společnosti Dopaz. „Čím dál tím víc se projevuje, že mladí lidé o tohle povolání nemají zájem. Zaměstnancům nabízíme velké benefity a už nevíme, jak více je nalákat,“ poznamenal jednatel firmy František Zunka.

Kromě nedostatku pracovní síly zatěžuje firmy také růst mzdových nákladů. „Nepříznivě se to promítá do jejich zisku. Je otázka, zda jim pak stále zbývá na investice. Letos výše mezd nadále poroste, byť pomaleji, ale je to vážný problém z hlediska jejich konkurenceschopnosti. Tenhle rok nebude tak dobrý jak minulý a firmy nebudou mít tolik zakázek,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Nezaměstnanost na jižní Moravě

• Nezaměstnanost v loňském roce dosahovala na jižní Moravě rekordně nízkých hodnot. Od jara nepřesáhla čtyři procenta, v létě a na podzim se pohybovala kolem tří a půl procent.

• V prosinci podíl nezaměstnaných v kraji vzrostl na 3,9 procenta, práci shánělo 32 042 uchazečů. Oproti stejnému období v minulém roce to je o 5 248 lidí méně.

• Zaměstnavatelům chybí lidé ve výrobě, řidiči, řemeslníci i specialisté v oboru informačních technologií. Ti podle odborníků navíc každoročně požadují vyšší plat.



Práci podle odborníka na lidské zdroje Ivara Mesenského najdou v budoucnu bez obtíží lidé v oboru informačních technologií. „Na těchto pozicích chybí několik tisíc lidí. Absolventi vysokých škol to vědí a každoročně požadují vyšší plat často přesahující možnosti firmy. Nízká nezaměstnanost dopadá především na výrobní firmy. Zaměstnavatelé to řeší například zaměstnáním cizinců nebo vězňů,“ vysvětlil Mesenský.



Dalším efektem spojeným s nezaměstnaností je podle něj také nižší loajalita a stabilita. „Lidé si kladou takové podmínky, na které by firmy před třemi lety ani nereagovaly,“ podotkl.



Novou práci si před pár měsíci hledala třeba Brňanka Jiřina Juhásová. „Nečekaně mě vyhodili a zprvu jsem se bála, jak zaplatím všechny své výdaje. Novou práci jsem si našla do měsíce. Nebylo to ale tak lehké. Na jedné straně bylo mnoho požadavků od zaměstnavatelů a na druhé straně mé očekávání. Mám několikaletou praxi, k čemuž jsem chtěla adekvátní práci,“ konstatovala žena.