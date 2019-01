Blanensko – Sladká a zdravá šťáva z vlastních jablek. Mošt je opravdovou pochoutkou, bez které si někteří lidé neumí podzim představit. Za mírný poplatek jim úrodu zpracují v některé z moštáren na Blanensku. V nich v těchto dnech začíná hlavní sezona.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

V Pěstitelské pálenici a moštárně v Rudici zájemcům jablka vylisují za cenu od dvou do čtyř korun za kilogram. Záleží na množství. Cena je stejná jako v minulých letech. S moštováním začínají tuto sobotu. „Minimální množství pro zpracování je třicet až čtyřicet kilogramů jablek," upřesnil majitel a zároveň provozovatel moštárny Ladislav Vančura.

Letos je podle něj úroda jablek oproti loňskému roku slabší. „Plody jsou také menší. To pro moštování není ideální, protože pak mají méně šťávy," dodal. Na mošt jsou podle něj nejlepší podzimní jablka, určitě se nehodí zimní. Mošt v Rudici nepasterizují. „V mrazáku však vydrží i celý rok," dodal muž s tím, že moštují pouze o sobotách.

V Cetkovicích už začali vyrábět mošt minulou sobotu. Litr moštu tam přijde na čtyři koruny v případě umytých jablek, zpracování neumytých je o korunu na litru dražší. Stejně jako v minulých letech. Zájemci si musí na moštování dovézt alespoň bednu jablek, nejmenší množství pro zpracování je dvanáct až třináct kilogramů. Mošt nepasterizují. „Používáme klasický postup. Hotovou šťávu si u nás lidé mohou napouštět přímo do láhví," sdělil provozovatel Pěstitelské pálenice v Cetkovicích Petr Staněk. Nyní moštují každou sobotu, ale podle zájmu výrobu rozšíří i na další dny.

Marcela Demová z Blanska by šla jablka na mošt zpracovat hned. Jenže kvůli letošní slabé úrodě tam nemá co odvézt. „Určitě bych šla do blanenské moštárny. Vím, že se tam termín dá domluvit i předem a není potřeba čekat," řekla žena.

V Rájci-Jestřebí zájemci o lisování jablek zaplatí tři koruny za kilogram. „Lidé k nám mohou vozit na zpracování jakékoli druhy jablek. Ale hlavně nesmí být moc měkká, ta se špatně lisují," upozornil Jiří Man z moštárny Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Rájci-Jestřebí. Každé pondělí tam moštují hlavně z jablek, ale i z hrušek. „Úroda jablek je ale v porovnání s loňským rokem hodně slabá," posteskl si Man.

Boskovičtí nemoštují jen jablka. „Mošt zpracováváme z toho, co nám lidé dovezou. Například z mrkve, červené řepy nebo vína," konstatoval jeden z majitelů boskovické pálenice Miloš Konečný. Pokud tam lidé přivezou jablka nebo jiné ovoce do padesáti kilo, tak zaplatí tři koruny za jeden kilogram. Při větším množství dvě koruny a padesát haléřů za kilogram. Cena je stejná už několik let. Moštují tam každé pondělí a čtvrtek. „Postupně přidáváme dny, podle zájmu lidí," dodal muž s tím, že mošt pasterizují.