Jižní Morava – Výjimečný. Tak odborníci hodnotí uplynulý rok z hlediska ekonomiky. Rostla závratným tempem a zakázky se firmám hrnuly. Společnosti tak na začátku roku akutně shánějí nové zaměstnance, aby dodržely dané termíny. Volných míst je v kraji 8 097 a na jedno z nich připadá sedm uchazečů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Spoustu zakázek a nedostatek zaměstnanců má mikulovská společnost Gebauer a Griller Kabeltechnik z Břeclavska zaměřující se na kabely a vodiče pro automobilový a výtahový průmysl. „Kancelářských pozic máme volných bezmála dvacet. Nabíráme také dělníky do výroby, zhruba deset lidí týdně," popsala personalistka Blanka Hlaváčová.

Do velkého náboru se letos pustil také břeclavský Gumotex, který vyrábí čluny a plastové díly pro autoprůmysl. Do převážně dělnických profesí už od začátku roku přijala firma devětapadesát novýchzaměstnanců. „Ještě v prvním čtvrtletí plánujeme přijmout dalších čtyřicet dělníků. Z technických profesí nabízíme pozice obchodníkům a vývojářům," uvedl auditor Gumotexu Vladimír Chmela.

Kromě dělníků ve výrobě se velmi dobře uplatňují také profese ve strojírenství. Práci nejsnadněji najdou obráběči kovů, mechanici, obsluha CNC strojů nebo seřizovači.

Aktuálně nabírá například strojírenský koncern ZKL z Brna, který se zabývá výrobou ložisek. Požaduje především dělníky do výroby a operátory. Frézaře, soustružníky a montážníky shánějí také ve společnosti Siempelkamp v Blatnici pod Svatým Antonínkem na Hodonínsku, z níž pocházejí stroje do linek na výrobu dřevotřískových desek. „Plánujeme nábor až patnácti lidí. Máme vysoké obraty, firma se neustále a velice rychle rozvíjí. Chystáme stavbu čtvrté haly na druhou polovinu tohoto nebo nejpozději roku příštího," popsal ředitel české pobočky společnosti Michal Pospíšil.

Zvýšit počet zaměstnanců kvůli velkému počtu zakázek chce i břeclavská společnost Alca plast. Zaměstná je v nové výrobní a skladovací hale. „Vzali jsme v poslední době třicet lidí a nabereme další. Možná i lehce přes celkových sto dvacet. Potřebujeme zaměstnance do administrativy, dělníky i technicky zaměřené odborníky. Na novou halu nyní vytváříme projektovou dokumentaci," sdělila generální ředitelka Alca plastu Radka Prokopová. Nová hala začne fungovat zřejmě v roce 2017.

Podle analytika Jiřího Šimary bude letošní rok pro firmy příznivý, i když rekordní loňský rok nepřekoná. „Odhady počítají s téměř tříprocentním posílením ekonomiky a to by mělo stačit k tomu, aby se nezaměstnanost snižovala. To povede k tlaku na růst mezd," předpověděl Šimara.