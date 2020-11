Znojemští pivovarníci jím naplnili také symbolických 1111 lahví. „Je to naše reakce na uzurpování Svatomartinských oslav s kterým se v současnosti potýkají vinaři. I pivo se totiž dělá z první úrody chmele. A tak máme na začátku listopadu mladá piva stejně jako vína,“ přiblížil pohnutky ředitel Znojemského městského pivovaru Miroslav Harašta.

Znojemský Sauvin 11%



• Pivo s přívlastkem – unikátní pivo vyrobené za použití vinných kvasnic specifických pro oblast Znojemska jehož aroma připomíná odrůdu Sauvignonblanc



• Ve vůni ucítíte vinnou odrůdu SauvignonBlanc a tropické ovoce. Po napití osvěží lehké tělo, střední říz, ovocná chuť zakončená výraznou chmelovou hořkostí.



• Plné pivo, nefiltrované a nepasterované



• kvašení svrchní za použití vinných kvasnic typických pro oblast Znojemska

Pivovarský jedenácti procentní speciál je skutečnou raritou. Znojemský pivovar ho vyrobil ve spolupráci se šlechtitelskou stanicí a vinařstvím Ampelos ze znojemského regionu a Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským (VÚPS). „Sauvin 11 je typově ALE pivo (pivo ze skupiny schvrchně kvašených piv, pozn. red.), se silnou ovocnou charakteristikou. Je ozvláštněno chmelem Nelson Sauvin, jehož aroma připomíná odrůdu vína Sauvignon blanc. Ve vůni i chuti najdeme angrešt nebo černý rybíz, jako v sauvignonu. Jde o ideálního společníka k martinské huse,“ přiblížil Harašta.

Pivovarníci vsadili na regionální spolupráci. Výzkumný ústav totiž lokalizovali vinnou kvasinku specifickou výhradně pro oblast Znojemska, z vinic šlechtitelky Ampelos se sídlem v Vrbovci na Znojemsku. „Chtěli jsme vytvořit společně něco, co bude kvalitním pivem, ale zároveň bude zasazené do znojemského regionu. K Svatomartinským vínům tak nabízíme pivařům zajímavou alternativu. Neznám žádný jiný pivovar, který by vyráběl pivo z kvasinky lokalizované v dané oblasti,“ vyzdvihl Harašta.

Podle Lukáše Kiliána ze společnosti Ampelos je novinka přirozeným výsledkem práce šlechtitelské stanice. „Přišli jsme na to, že kvasinka, kterou jsme primárně selektovali pro nás a výrobu našeho vína, se hodí i pro vaření piva. Sauvin je tedy ryze znojemským produktem,“ popsal Deníku Rovnost Kilián.

Pivo vínová novinka zaujala i Martina Řehoře z Brna. „Nemám moc rád ovocná piva, ale tohle je jiné. A protože mám rád kromě piva i víno, tohle určitě rád ochutnám. Kde že mají ten obchod?“ zajímal se.

Zájemci mohou Svatomartinské pivo zakoupit v podnikové prodejně na Horním náměstí ve Znojmě nebo také v e-shopu pivovaru. „V současné době děláme rozvozy piva zdarma v okruhu pětadvaceti kilometrů. Přespolní mohou využít jiného přepravce,“ nabádal Harašta.

O Znojemském městském pivovaru

Znojemský městský pivovar od roku 2015 navazuje na staletou tradici vaření piva ve Znojmě. Skupina fandů obnovila výrobu z místních surovin v okamžiku, kdy nebyla efektivní pro globální koncern. Znojemský městský pivovar je řemeslný pivovar s maximální kapacitou 10 000 hl ročně s otevřeným hlavním kvašením ve spilkách, jehož hlavním produktem je tradiční Znojemská 11˚, ale který nabízí i piva polotmavá, silná, svrchně kvašený blonde a nebo unikáty jako je například Sauvin 11˚.