Mokrý však nesložil ruce do klína a rozjel se společníkem Lukášem Olejníčkem projekt s nabídkou regionálních potravin a má znovu úspěch. I když start byl podle jeho slov velkým krokem do neznáma. „Do té doby jsem podnikal v úplně jiném oboru. Teď jsem měl prodávat rychloobrátkové zboží. Museli jsme vymyslet logistiku, eshop, nakontaktovat regionální výrobce a pomalu si začít budovat síť zákazníků. Lukáš se zase celý život pohyboval ve sportovním prostředí. Šli jsme do toho prostě po hlavě. Myslím, že se dobře doplňujeme,“ říká Deníku třiatřicetiletý Mokrý.

Potraviny od farmářů začali do domácností zákazníkům rozvážet loni v létě jedním autem. Nyní už budou mít v terénu tři a pokrývají celé Blanensko. Hlavním sortimentem jsou mléčné výrobky, pečivo a maso. A to klidně i pštrosí nebo králičí. V nabídce jsou také pstruzi z chovu na říčce Punkvě.

Zhruba dvě třetiny sortimentu jsou od farmářů z Blanenska, necelá třetina pak z okolních krajů a jen několik procent odjinud. „Připadlo mi, že potenciál Moravského krasu není úplně využitý. Turisté přijedou do jeskyní a odjedou. Chtěl jsem něco víc i pro místní. Je tu spousta šikovných farmářů a výrobců. Jejich produkty si lidé v supermarketech běžně nekoupí. Přišel kovid, byly zavřené restaurace i trhy. Všechno špatně. Výrobci neměli odbyt. Chtěl jsem to spojit. Pomoct jim a zároveň nabídnout novou službu,“ popisuje začátek nového podnikání Mokrý.

Provozovnu mají v Lažánkách, v prostorách bývalé prodejny potravin. A o co je největší zájem? Podle Mokrého každý týden o něco jiného. „Samozřejmě, že když se blíží Velikonoce, jsou to například vajíčka nebo máslo, kvasnice a velikonoční sortiment. Ale jinak je to každý týden dost pestré a popravdě to nikdy nelze odhadnout. Jeden týden totiž lidé hromadně ve velkém nakupují mléko a další už třeba krůtí maso. Fungujeme na principu, že objednáváme zboží u našich farmářů až na základě objednávek našich zákazníků. Maso a mléčné výrobky u nás nezůstávají na skladě. Tím se u nás žádné potraviny nevyhazují oproti velkým supermarketům.,“ dodává obchodník.

Časem se chce vrátit k reklamní a produkční agentuře a pořádání koncertů a Farmos nechat ve větší míře na starosti společníkovi. „Reklamku jsem vybudoval, jak se říká, na zelené louce. Je to moje srdcová záležitost, kus života a nechci ji vymazat. I když mě každý měsíc, když nevydělává, stojí spoustu peněz. Mám skladovací prostory, auta a závazky. Po státu bych kvůli epidemii koronaviru žádnou kompenzaci ani nechtěl, peníze si umím vydělat sám. Ale když je vše zavřené, tak to prostě nejde. To je neřešitelná situace,“ má jasno Mokrý.

Krizové období ho podle jeho slov ale dost posílilo. O tom, že by se někde nechal zaměstnat, uvažoval jen ve slabé chvilce. „Ale zase mě to rychle přešlo. Mám rády výzvy. I když je to kolikrát jako na houpačce a člověk riskuje, chci jít svou cestou. Farmos nebylo jednoduché rozjet. Co vyděláme, tak prakticky obratem hned investujeme zpět do firmy. Ale o tom to je. Je to příběh náš i farmářů z regionu. A vlastně i našich zákazníků. A to mě v tuto chvíli naplňuje,“ dodává.