Zaplatíme desítky milionů navíc, upozorňují zástupci První brněnské strojírny. Bojí se zavedení cel na dovážený materiál po Brexitu. V nejistotě žijí i majitelé dalších společnosti. Velká Británie má vystoupit z Evropské unie 29. března a hrozí, že to bude bez dohody. Firmy proto zatím moc neví, co od změny čekat.

Pro První brněnskou strojírnu je Velká Británie důležitý dodavatel. „Výroba se nám v případě zavedení cel o deset až patnáct procent prodraží. Jsou to náklady v řádu desítek milionů korun. Třeba u vosku máme tu nevýhodu, že oba dva atestovaní dodavatelé jsou z Anglie, neexistuje náhrada,“ řekl ředitel divize přesného lití Petr Ňuksa.

Jednatel společnosti PEaPE Metal z Mikulovic na Znojemsku Rudolf Peřinka tvrdí, že základní problém vznikne při dopravě exportovaných výrobků. „Počítáme s tím, že doprava výrobků do Velké Británie, která už nyní není jednoduchá, bude po brexitu ještě horší. Znamená to stát na celnici a řešit clo,“ zmínil podnikatel.

Čeho se podnikatelé bojí:

Firmy na jihu Moravy mají strach z případného zavedení cel na dovážený i vyvážený materiál a následného navýšení nákladů.



Podnikatelé počítají také s většími problémy v dopravě a stáním na celnicích.



Stěžují si také, že mají málo informací k tomu, jak bude situace po brexitu vypadat.



Ekonomové upozorňují na možné snížení zájmu lidí cestovat na Britské ostrovy.



Velká Británie má vystoupit z Evropské unie 29. března.

Obavy z brexitu má i ředitel Regionální hospodářské komory Brno Čeněk Absolon. „Bůh nás ochraňuj před tvrdým brexitem. Loni jsme do Británie vyvezli zboží za asi dvě stě miliard. Dozajista bychom patřili mezi nejpostiženější země Evropské unie. Dojde k zásadnímu poklesu vzájemné obchodní bilance,“ prohlásil Absolon.

Na britské ostrovy vyváží své výrobky i brněnský Siemens. V posledních pěti letech do Velké Británie dodával turbíny. „Řadí se mezi naše významné trhy s potenciálem i do budoucna. Neočekáváme v souvislosti s brexitem významný negativní vliv na naši společnost,“ věří mluvčí společnosti Mariana Kellerová.

Analytička společnosti Cyrrus Anna Píchová připouští, že odchod Velké Británie z Evropské unie může mít vliv třeba i na pokles zájmu o leteckou linku z Brna do Londýna. „Bez dohody se omezí volný pohyb lidí. Sníží se jejich chuť do Británie cestovat,“ poznamenala Píchová.

Au pair programy ve Velké Británii zprostředkovává společnost Student Agency. Změnu zatím neplánuje. „Předpokládáme, že pravidla pro pobyt obyvatel České republiky se po odchodu Velké Británie z Evropské unie nezmění. Podrobnější informace, jak bude situace po brexitu vypadat, ale zatím nemáme,“ uvedla mluvčí Alžběta Nečasová.

Pět let pracuje jako asistentka manažera hospicu ve Velké Británii Karolína Svobodová ze Křtin na Blanensku. Věří, že zůstane i nadále. „Pracuji na plný úvazek a mám vše v pořádku. Už nyní si můžeme vyplnit bezplatný formulář, který mi podle mých výplatnic sdělí, jestli tady můžu zůstat,“ řekla žena.

Británie je důležitý partner, říká ekonom Lukáš Kovanda

Jižní Morava – Velké problémy čekají firmy z jihu Moravy při tvrdém odchodu Velké Británie z Evropské unie. Tvrdí to hlavní ekonom skupiny Czech Fund Lukáš Kovanda. „Až desetitisíce zaměstnanců v republice mohou přijít o místo,“ říká.



Co bude znamenat brexit pro firmy z jižní Moravy?

Problém vznikne pro firmy, které buď dodávají zboží do Velké Británie, nebo které zboží dodávají skrze další země do Británie formou takzvaného nepřímého vývozu. Například autodíly dodávají výrobci do Německa, odkud jdou hotové automobily do Británie.



Jaký je Velká Británie obchodní partner?

Je nejdůležitější mimo země, se kterými nás pojí přímá hranice, společně s Francií. Když odečteme Německo, Polsko a Slovensko, na čtvrtém a pátém místě už je Velká Británie a Francie. A kdyby nebylo nejistoty kolem Brexitu, byla by



Británie jasně čtvrtá.Co by hrozilo v případě brexitu bez dohody?

Ohrozí pracovní místa, až desetitisíce lidí v republice pak mohou přijít o místo. Ekonomiku by to stálo desítky miliard. Situace by výrazně ochromila zahraniční obchod s Velkou Británií a nejen přímý.