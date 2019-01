BLANSKO - Firma Blata, která v Blansku vyrábí motocykly, minibiky, čtyřkolky a motorové koloběžky, obdržela ve čtvrtek v designéské soutěži v Praze cenu Vynikající výrobek roku 2007. Ocenění firma získala za motocykl Blata 125.

motocykl BLATA | Foto: Blata - ilustrační foto

„Ceny si vážíme a je pro nás důležitá. Naše motorka poputuje celý rok po výstavách, teď právě míří do Francie,“ uvedl majitel firmy Pavel Blata.

Soutěž o Vynikající výrobek roku pořádá Design centrum České republiky od roku 1991. Letošního ročníku soutěže se účastnilo sto třicet sedm prací, z toho sedmdesát dva produktů a šedesát pět grafických prací. Mezinárodní porota, ve které vedle českých odborníků zasedly zahraniční designérské osobnosti z partnerských organizací a institucí nebo významných designérských firem, v únoru vybrala k ocenění dvacet devět prací.

Chytré detaily zaujaly

Motocykl od blanenského podnikatele zaujal porotu řadou chytrých designových detailů usnadňujících jeho použití. Tyto detaily nejsou podle porotců u motocyklů této třídy, velikosti i kubatury obvyklé. „Na motocyklu se mi líbí jeho komplexnost a systémovost. Zaujalo mě i to, že si dělají svůj motor,“ upřesnil porotce Jiří Kočandrle.

Zpočátku se firma zaměřovala na minibiky, za které před čtyřmi roky také získala cenu, poslední rok a půl se ale začala věnovat konstrukci motorky. Firma plánuje i výrobu větších motorek.

Novou motorku si budou moci lidé koupit snad v polovině roku. „Máme zpoždění, ale snad to stihneme,“ řekl Blata. Motorka bude stát kolem osmdesáti tisíc korun a letos jich firma vyrobí dva tisíce kusů. Bude v černé a červenočerné varintě. „Do budoucna ale uvažujeme i o jiných barvách. Uvidíme jaký bude zájem,“ uvedl designér Stanislav Hanuš.

Je o ni zájem

Motoristická novinka se nelíbí jenom odborníkům ale i lidem. „Představili jsme ji na velké motocyklové výstavě v Kolíně v Německu a byl o ni velký zájem,“ doplnil majitel.

Líbivost motorky a ocenění od odborníků si designér Hanuš vysvětluje velkou sportovností. „Snažili jsme se ji udělat ve sportovním duchu. Je určena pro mladé lidi, jezdit na ní mohou už šestnáctiletí,“ uvedl Hanuš.

Motorku bude firma vyrábět firma ve dvou typech, podle toho, kde chce motorista jezdit. „První typ Motard je určen do města a na silnici. Typ Enduro se naopak hodí do terénu, na polní cesty,“ vysvětlil Hanuš.

Firma plánuje i třetí typ – citybike určený pro běžný provoz. „Citybike bude mít snížené sedátko, a bude tak určen pro menší lidi,“ doplnil Hanuš.