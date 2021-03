Dušenou zeleninu s polentou a hlívou si vezmete i do práce

Často není třeba maso, abyste se opravdu dokonale nasytili. Stačí k tomu trocha zeleniny, přidáte na užitečné ingredience bohatou hlívu a nejpozději do hodiny i s prací máte na talíři pokrm, který si na druhý den s potěšením vezmete v krabičce do práce. Co všechno budete pro parádu v podobě dušené zeleniny s polentou a hlívou potřebovat?

Dušená zelenina s polentou a hlívou Ingredience: • tymián

• 2 mrkve

• 1 batát

• 500 g svařených a oloupaných rajčat

• 200 g mraženého hrášku

• 100 ml rostlinné smetany

• 300 g hlívy ústřičné

• sůl

• stroužek česneku, utřený

• kmín

Na polentu: • 300 g kukuřičné polenty

• svazek petrželky

• 500 ml vody

• 500 ml rostlinného mléka Postup: Na lžíci oleje necháme změknout pokrájenou cibuli, přidáme špetku sušeného tymiánu a pokrájenou zeleninu: mrkve, batát a oloupaná rajčata. Osolíme a dusíme ve vlastní šťávě 20–30 minut, pět minut před koncem varu vmícháme mraženého hrášek. Na závěr zjemníme rostlinnou smetanou. Hlívu nakrájíme na kostičky, osolíme, vmícháme utřený česnek a kmín podle chuti, a na lžíci oleje opražíme dozlatova. Polentu osolíme, vmícháme svazek pokrájené petrželky, zalijeme vodou a rostlinným mlékem a vaříme asi 5–8 minut do zhoustnutí.



