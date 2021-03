„Ve Frýdku-Místku provozujeme nejnáročnější, a taky nepochybně nejúčinnější formu otužovaní, a to zimní plavání. Otužovat se dá i sprchováním, nebo třeba vhodnou volbou oblečení na ven,“ uvedl Otakar Zemek, který organizuje otužilecké plavání ve Frýdku-Místku.

„Společné otužování jsem začal organizovat proto, že jsem se s rodinou přistěhoval do Dobré, a široko daleko nic podobného nebylo. Byl jsem zvyklý na společné zimní plavání, na skvělou partu lidí, která se kolem toho časem udělá, a chybělo mi to. Zároveň mi chyběla práce s nováčky, kteří chtějí začít a neví kde, s kým, jak,“ pokračoval.

„Věděl jsem, že lidi k zimnímu plavání umím přitáhnout a motivovat, tak stačilo už jen najít správné místo a začít tam pravidelně chodit. Nejprve jsme jezdili jen ve dvou s kamarádem z Dobré Martinem Tvardekem. Teď se nás tam běžně sejde 30, ale taky 50 najednou,“ poznamenal Zemek.

A proč k pravidelnému společnému otužování vybral právě Staroměstský jez? „Po pěkně provedené rekonstrukci byl na tento sport jako dělaný. Je tam bezpečná část, bazén, kde každý stačí, oddělená od hlavního toku řeky Ostravice. Takže se člověk může bezpečně smočit, i když by to zvýšený průtok vody jinde nedovolil,“ vysvětlil organizátor společného otužování ve Frýdku-Místku, který se nestačí divit, jak rychle se rozrůstá členská základna otužilců ve městě.

„Před rokem byl úspěch, když se nás sešlo deset, a to byli převážně lidé, kteří už měli zkušenosti, jen neměli s kým chodit. Čím víc nás tam lidi viděli, čím víc příspěvků se objevilo na Facebooku, tím větší zájem byl a vlna zájmu rozhodně neopadla,“ zdůraznil Zemek. „Víc než sto nás chodí plavat pravidelně (ne najednou, mnozí pracují třeba na směny, jdou plavat, když můžou.) Tenhle sport má velké procento těch, kteří to zkusí jednou, dvakrát, a nevydrží. Je to významný krok ven z komfortní zóny a není to nic pro bábovky,“ upozornil.

Stačí vlézt do vody a plavat

Zájemců o společné otužování je ve Frýdku-Místku čím dál víc a není výjimkou, že Otakar Zemek v sobotu proškolí a následně jde do vody s šesti či sedmi nováčky.

„Budoucí otužilec se často ptá, jestli může začít hned, nebo musí čekat na podzim, jakou potřebuje přípravu, jak se pak zahřát. Na většinu otázek mám jasnou odpověď. Ty, které se opakují pořád dokola a je dobré na ně znát odpověď, jsem sepsal a jsou k dispozici na našich webových stránkách. Nejsem ale líný, a tak, když se někdo zeptá, rád mu to znovu zopakuji,“ ubezpečil.

A čeho především by se měli vyvarovat začínající otužilci? „Rozhodně by nikdy neměli chodit plavat sami. Důležité je najít si velkou skupinu, malé téměř nikdy nefungují a samovolně zaniknou během jedné, dvou zim. Musí mít jistotu, že ve stanovený čas nepřijdou k vodě sami,“ přiblížil Zemek. „Začátečníci si vždycky mají nechat poradit, nevymýšlet vymyšlené a zpočátku být ve vodě kratší dobu, než si myslí, že snesou.“

Základem je postupnost, pravidelnost a soustavnost. „Pokud si dáte lahev vína a skočíte do ledové řeky, nejste otužilec. Tím jste, až když chodíte plavat pravidelně, střízliví, zimu za zimou,“ řekl Zemek a dodal, aby se začátečníci vyvarovali špatných rad. „Například, i když vám budou říkat, že je skvělé plavat každý den, není to pravda. Můžete si ublížit. Ne každý, kdo dává moudra na Facebooku, má pravdu,“ upozornil.

Otakar Zemek patří mezi zkušené matadory. Otužuje se už deset let. I když tenkrát začal tak trochu náhodou, když si po běhu v únoru, kdy bylo deset stupňů pod nulou, omýval nohy ve Vltavě, která měla asi jeden stupeň. „Přišly tři pěkné paní a říkají, pane, vy v té vodě i plavete? Tak jsem se svlékl a skočil tam. Ten pocit skutečně nezapomenu, byl skvělý, a od té doby plavu třikrát týdně. A skvělý pocit je to pokaždé. S řekou se máme rádi,“ poznamenal s úsměvem.