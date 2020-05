Baseballisté tak soutěž zahájí měsíc a půl po původně předpokládaném startu. „Postoj se neustále vyvíjel podle situace. Nejdříve jsme byli překvapení, pak cítili beznaděj. Když se to začalo postupně zlepšovat, věřil jsem, že se sezona konec přece jen odehraje,“ uvedl kouč Blanenských Ivo Kučera.

Jeho svěřenci se na zápasy snažili svědomitě připravovat již dříve. „Jakmile se opatření trochu uvolnila, začali jsme trénovat ve dvojicích. S dalším rozvolňováním se skupinky rozšířily a teď se poslední dny připravujeme téměř ve standardním režimu,“ přiblížil.

Hráči přesto dle něj budou bojovat s důsledky dosavadního herního sucha. „V baseballu to není úplně o kondici jako takové, ale spíš o technických dovednostech. O nasledování nadhozů a tak dále. S tím zima a pak přestávka zacvičily, takže si kluci budou muset zase zvyknout,“ řekl lodivod.

Na baseballisty čeká zkrácená základní část soutěže. Místo sedmadvaceti duelů se letos o umístění v tabulce budou prát jen osmnáctkrát. „Dva zápasy po sobě jsou výhodnější pro týmy, co mají třeba jen jednoho dobrého nadhazovače. Když by měli hrát standardní tři zápasy o víkendu, byl by to pro ně velký problém,“ zamyslel se Kučera.

Fanoušci původem amerického sportu navíc v duelech neuvidí ani obvyklé zahraniční hvězdy. „Z cizinců nastoupí jen ti, kteří tu dlouhodobě žijí a nikam neodjeli. To ovlivní kvalitu soutěže a také výkonnost některých týmů. Myslím však, že týmy jako Draci nebo Arrows si svou kvalitu udrží, mají dobré hráče i bez cizinců,“ doplnil.

Komplikaci to znamená také pro tým Olympie. „Poslední dva roky jsme spoléhali na zahraničního chytače, jelikož mezi našimi českými hráči takovou kvalitu nemáme. Draci nám chytače přislíbili, ale ten na poslední chvíli spolupráci odřekl. Aktuálně tak řešíme co dál, nicméně je to pro mě zásadní problém. Pokud někoho na tuto pozici nesežene, bude to zásadní oslabení," uvedl.

Jihomoravané přesto věří, že na rozdíl od loňského ročníku letos skončí do šestého místa, a vyhnou se tak baráži o udržení. „Posílala nás spolupráce s Draky, budou za nás hrát jejich talenti. Navíc máme velmi kvalitní nadhazovače, takže doufám, že sezona nebude o záchranářských obavách, ale že se dokážeme poprat o šesté místo. Uvidíme. Cíl se nemění, tím je udržení extraligy pro další sezonu. Brno je blízko a sídlí tam tři extraligové celky. Pokud sestoupíme, každý kvalitní hráč od nás přejde do Brna," doplnil kouč.

JAROSLAV GALBA